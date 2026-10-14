Seis largos españoles, propios y coproducciones, preseleccionados a Premios Cine Europeo

Así, entre los títulos preseleccionados figuran 'Amarga Navidad', de Almodóvar; 'El ser querido', de Sorogoyen; 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ambas coproducidas con Francia; 'Ivan Hadoum, de De la Rosa y producida junto con Alemania y Bélgica; además de la película franco-española 'Bunker', del francés Zeller, con Bardem y Cruz, informó este miércoles la Academia de Cine Europeo (EFA).

El filme 'Les roches rouges', del francés Bruno Dumont, y producido por Portugal, Francia, Italia y España, completa la lista de participaciones españolas entre los 45 largometrajes preseleccionados por la EFA, de los cuales saldrán el 14 de noviembre los nominados a los Premios del Cine Europeo.

Entre las ocho películas preseleccionadas para la nominación a mejor filme de animación se encuentra 'Decorado', de Alberto Vázquez, producido con Portugal, y 'Monster Mia', de la alemana Verena Fels, una coproducción austro-germano-española.

Además, entre los 15 títulos preseleccionados para la nominación a mejor documental figuran 'Rehearsals for a Revolution', de la iraní Pegah Ahangarani, un filme coproducido por República Checa y España.

También está nominado a mejor documental europeo la coproducción británico-catarí ''Everybody to Kenmure Street', del cineasta chileno-belga Felipe Bustos Sierra.

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De los 45 largometrajes, 15 documentales y 8 filmes de animación preseleccionados, 25 películas están dirigidas o codirigidas por mujeres, destaca la EFA.

Con cuarenta países europeos representados, las películas preseleccionadas celebran "la excelencia, la diversidad y la creatividad del cine europeo, reflejando sus múltiples culturas, lenguas y perspectivas, al tiempo que exploran algunos de los temas más acuciantes de la actualidad, desde la migración y los choques culturales hasta las comunidades minoritarias, el género y la libertad política", añade el comunicado.

En las próximas semanas, los 5.700 miembros de la EFA verán las películas seleccionadas y votarán las nominaciones en las categorías de mejor película europea, director, documental, largometraje de animación, actriz, actor y guionista, además de las categorías técnicas, que se anunciarán el 14 de noviembre próximo durante el Festival Internacional de Cine de Tesalónica.

El 1 de noviembre se darán a conocer las nominaciones al Premio Europeo del Público Joven en el Festival Internacional de Cine de Glasgow, el 13 se revelarán las del corto europeo, seleccionadas por la Red de Cortometrajes de la Academia de Cine Europeo, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y el 14, las del Premio Fipresci al descubrimiento, mientras que las del Premio LUX del Público se conocerán el 25.