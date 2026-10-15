Argentina dice que han "desmentido el mito" de que la consolidación fiscal es impopular

"En cierto modo, hemos desmentido el mito, una idea muy arraigada, de que la consolidación fiscal es políticamente impopular. De hecho, nuestro presidente goza de un nivel de popularidad significativamente mayor que cualquiera de sus predecesores, quienes mantenían déficits fiscales considerables", dijo Caputo en una charla en la que también participaba la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Georgieva elogió este martes, también durante las reuniones en Bangkok, la disciplina fiscal de Argentina, el país que más le debe al organismo, tras reunirse en Bangkok con Caputo.

En abril de 2025, el Gobierno del presidente Javier Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas monetarias.

Según algunos analistas locales, Argentina habría tenido problemas para cumplir con las metas fiscales para la tercera revisión.

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La víspera, el ministro dijo que el Gobierno de Milei analiza la posibilidad de pedir al BM ampliar los fondos disponibles para el país y anunció que el organismo brindará apoyo a los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Eliminamos nuestro déficit fiscal en el primer mes de mandato y no lo logramos subiendo impuestos. Redujimos el gasto público en un 30 %", dijo.

"Asimismo, hemos refutado la teoría de que estas medidas serían recesivas: vamos a registrar crecimiento por tercer año consecutivo. Además, hemos logrado reducir la inflación, pasando del 211 % en 2023 al 30 % actual, añadió.

La inflación en Argentina subió en septiembre el 1,9 % con respecto a agosto, con una leve aceleración mensual que siembra dudas sobre la trayectoria que tendrán los precios en los próximos meses.

Según el informe de ‘Perspectivas económicas mundiales’ publicado este lunes por el FMI, el producto interior bruto (PIB) de Argentina crecerá este año un 2,1 %, desde una expansión del 4,5 % en 2025.

La nueva proyección del FMI implica una revisión a la baja respecto al pronóstico del 3,5 % del informe de abril.

"Hemos logrado generar estabilidad, pero debemos dar un paso más allá y garantizar previsibilidad", indicó el ministro.

"Por ello, creamos un régimen especial para grandes inversiones. Hemos ordenado el desastre económico que heredamos, pero sin romper contratos", agregó.

La agenda de Caputo en Tailandia incluyó además reuniones con la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, Erin Browne, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn.