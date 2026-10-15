Argentina extradita a Georgia a hombre buscado por organizar migración ilegal a EE.UU.

"Jatiashvili y otros miembros del grupo criminal, nueve de cuyos integrantes ya fueron detenidos en Georgia, tras el recrudecimiento de los controles migratorios en EE.UU. ofrecían a los interesados crear documentos y pruebas falsas para recibir asilo por motivos políticos o sexuales", señaló la entidad.

El grupo se dedicaba a estas actividades "a cambio de retribución monetaria", señaló la Justicia georgiana.

Según la Fiscalía, entre 2023 y 2026 Jatiashvili y sus cómplices recibieron alrededor de 600.000 lari (230.000 dólares), 2,25 millones de dólares y 12.500 euros de más de mil ciudadanos georgianos.

La parte georgiana llevó a cabo las investigaciones para detener y reclamar al jefe del grupo criminal en cooperación con el FBI y la embajada estadounidense en Georgia.

La Fiscalía General de Georgia declaró a EFE que Jatiashvili y sus cómplices podrían enfrentar penas de hasta 9 años de cárcel por sus actividades delictivas.