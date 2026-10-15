Comienza en Argentina una nueva marcha universitaria para reclamar fondos al Gobierno

En la capital argentina, las columnas se dirigen hacia la Plaza del Congreso, donde está previsto un acto a las 16:00 hora local (19:00 GMT), en una jornada que reúne a la comunidad universitaria y a organizaciones sindicales, políticas y sociales que también acudirán a manifestarse por una serie de distintos reclamos al Ejecutivo.

La protesta principal reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y sostenida luego por el Congreso pese a un veto presidencial, y cuya implementación es motivo de una disputa judicial el Ejecutivo y las universidades.

La comunidad universitaria exige también una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y fondos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la investigación científica y la enseñanza.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, sostiene que la normativa debe cumplirse y reclama que el presupuesto para 2027 contemple los recursos necesarios para el sistema universitario.

La movilización, que se replica este jueves en distintas ciudades del país como Rosario, Córdoba y Santa Fe, se produce después de que la Justicia ordenara al Gobierno actualizar los salarios del personal universitario y garantizar los fondos para becas.

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Este jueves también han salido a las calles las principales centrales sindicales del país así como sectores del peronismo y de la izquierda y colectivos de personas con discapacidad, jubilados y ambientalistas, que llevan sus propios reclamos al centro porteño.

Las protestas coinciden con una sesión parlamentaria en la que bloques opositores intentarán celebrar una sesión para derogar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, una de las principales normas impulsadas por Milei al inicio de su gestión, que estableció cambios en distintas áreas de la economía argentina.

Este miércoles, el Ejecutivo se echó atrás en su intento de flexibilizar los límites a la venta de tierras a extranjeros, uno de los elementos más polémicos de aquel decreto y que en las últimas semanas ha desatado un fuerte debate público y llevado incluso a parte de la oposición a impulsar la sesión de este jueves para intentar derogar el decreto en su totalidad.