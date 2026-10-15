Costa trabajará en nuevas fuentes de ingresos para desbloquear el presupuesto de la UE

El debate de este jueves entre los jefes de Estado y de Gobierno sobre el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) del bloque se prolongó durante cuatro horas en las que quedaron patentes las profundas diferencias entre los socios comunitarios, que, según confesaron varios de los líderes a su llegada a la cita, complica el pacto en 2026.

La propuesta presentada recientemente por Irlanda -con un recorte del 8 % frente a la propuesta original de la Comisión Europea- no ha contentado ni al grupo que lidera Alemania, a favor de fuertes recortes, ni a la veintena de países que reclama mantener los fondos agrícolas y regionales, entre ellos España o Italia.

Costa será el encargado de encontrar ahora vías de salida, sobre todo teniendo en cuenta el calendario electoral europeo, con comicios no solo en España este año sino también en Francia, Italia, Polonia o Finlandia y que "por supuesto está en mente" de los líderes, según reconocen fuentes comunitarias.

Francia, que se sitúa a si misma como un punto de equilibrio entre estos dos grupos, ha abogado firmemente por la búsqueda de nuevos ingresos para las cuentas comunes como única solución para la "ecuación financiera" y, de hecho, ha avisado de que no aceptará el nuevo presupuesto si no se incluyen.

En este contexto, el ex primer ministro portugués se ha comprometido a presentar a las capitales un nuevo borrador presupuestario en las próximas semanas y tiene previsto convocar a los líderes en una nueva cumbre el 26 de noviembre en Bruselas con el objetivo de acercar posturas, antes de intentar un acuerdo tres semanas después, ya en diciembre.

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Costa centrará su estrategia en tres líneas de trabajo, que serán mantener las contribuciones nacionales dentro de unos "límites razonables", dotar a las cuentas de "flexibilidad" para poder afrontar nuevas e inesperadas crisis y encontrar nuevas fuentes de ingresos para le presupuesto, explican las mismas fuentes.

La búsqueda de "recursos propios", como se llama en la jerga comunitaria a impuestos que nutran las cuentas comunes, será "decisiva" para conseguir que los Estados miembros no tengan que aumentar sus aportaciones a un presupuesto comunitario que debe financiar nuevas prioridades -defensa, competitividad o descarbonización- sin olvidar las políticas tradicionales como la PAC o la Cohesión.

Sobre la mesa están las cinco propuestas de la Comisión Europea, que en un año de negociaciones no han conseguido aunar apoyos entre las capitales: una parte de los ingresos del sistema de comercio de emisiones de CO2, impuestos sobre el tabaco, los residuos electrónicos y las empresas y una parte de los ingresos procedentes del arancel climático del bloque.

Pero Costa pide tener en consideración las ideas planteadas por la Eurocámara (una tasa sobre las multinacionales digitales e impuestos sobre los criptoactivos y las apuestas online), así como la iniciativa griega que propone destinar a la UE una parte de los ingresos de la futura venta del espectro 6G.

El presidente del Consejo Europeo intentará de esta forma desbloquear un acuerdo este año sobre el que dudan muchas capitales, pero que aún está reflejado en el texto de conclusiones aprobado hoy por los jefes de Estado y de Gobierno.

"Un acuerdo antes de que acabe 2026 permitiría la adopción de los actos legislativos en 2027, algo que es necesario para garantizar que la financiación de la UE llega a sus beneficiarios sin interrupciones en enero de 2028", señaló el texto.