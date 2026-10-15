Diecinueve heridos en colisión entre minibús y un tren de mercancías cerca del Eurotúnel

Dos de los heridos fueron trasladados de urgencia en helicóptero a Lille (norte) para recibir atención médica, pero "su pronóstico vital no está comprometido", mientras que el resto fueron atendidos en centros hospitalarios de la zona, según informó la subprefecta (subdelegada del Gobierno) de Paso de Calais, Agathe Cury, en una comparecencia ante la prensa.

El accidente se produjo alrededor de las 19.30 hora local en Coquelles, cerca de la terminal del túnel, cuando un minibús con 19 ocupantes, "todos hombres", incluido el conductor, chocó contra un tren de mercancías estacionado en una plataforma de carga durante una maniobra, precisó Cury.

Los pasajeros del minibús eran camioneros que se disponían a cruzar el canal de la Mancha en los trenes lanzadera de LeShuttle, que transportan vehículos entre Francia y Reino Unido, según la subprefecta, que señaló que "es la primera vez que se produce un accidente de este tipo en un andén de carga".

Las autoridades movilizaron a 55 bomberos, 25 efectivos de los servicios médicos de emergencia y cerca de un centenar de empleados de Eurotúnel para atender a los heridos y gestionar el incidente.

El tráfico de pasajeros a través del túnel se suspendió durante una hora y media, pero posteriormente se reanudó. Los servicios de trenes de mercancías no se vieron interrumpidos.

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Eurostar informó de que el accidente no afectó a sus servicios de pasajeros entre Londres y el continente y que sus trenes circularían según lo previsto.