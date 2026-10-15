El FMI alerta de que Asia-Pacífico tiene menos margen para absorber el "shock" energético

La región ha resistido mejor de lo esperado gracias a la diversificación de los suministros energéticos, el uso de reservas, las energías renovables y las medidas públicas de apoyo, sin embargo, estas herramientas no son ilimitadas y su agotamiento podría agravar las presiones económicas, según el informe regional del organismo.

"La pregunta es cuánto más pueden adaptarse", señaló Krishna Srinivasan, director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI, al presentar el informe hoy en Bangkok.

El organismo prevé que el crecimiento regional se modere desde el 5 % de 2025 hasta el 4,8 % este año, por encima de lo previsto hace seis meses, y el 4,4 % en 2027.

La resistencia, no obstante, es desigual: las economías de bajos ingresos y las islas del Pacífico sufren con mayor intensidad el aumento de los costes de los combustibles, el transporte, la electricidad y los fertilizantes, con efectos sobre el coste de la vida y unas finanzas públicas más frágiles.

En algunas economías agrícolas, el encarecimiento de la energía y los fertilizantes también eleva los costes de producción y amenaza los rendimientos de las cosechas.

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El FMI prevé un crecimiento del 3,7 % para los países asiáticos de bajos ingresos en 2026 y del 2,6 % para las islas del Pacífico, por debajo de sus anteriores estimaciones.

Las ayudas han contenido parte del impacto inmediato sobre los consumidores, pero también han reducido el margen presupuestario después de varios "shocks" sucesivos, desde la pandemia hasta las tensiones comerciales y la actual crisis energética.

Srinivasan defendió combinar la consolidación fiscal con medidas de protección para los hogares más vulnerables. "La idea sería proteger a las personas y no los precios", afirmó.

El FMI también advierte de que un episodio intenso de El Niño podría perjudicar la agricultura, la pesca y la generación hidroeléctrica, añadiendo presión a los precios de alimentos y energía.

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha contribuido a compensar parte de estos impactos mediante la demanda de semiconductores, centros de datos y otros productos tecnológicos, especialmente en Corea del Sur, Taiwán y varias economías del Sudeste Asiático.

Sin embargo, una corrección de la inversión o de las valoraciones vinculadas a la IA podría golpear a una región muy integrada en las cadenas mundiales de suministro tecnológico.

El FMI considera que el balance de riesgos sigue inclinado a la baja y reclama reforzar la seguridad energética, reconstruir los colchones fiscales y profundizar la integración comercial para sostener el crecimiento a medio plazo.