El jefe del espionaje ruso se reúne con los talibanes en Kabul, según una agencia afgana

"Fuentes fiables han confirmado a la agencia Bakhtar que Serguéi Narishkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, ha llegado a Afganistán en una visita oficial", señaló el medio afgano en un mensaje publicado el miércoles por la noche en X.

La agencia, controlada por los talibanes, indicó que Narishkin mantuvo conversaciones con Wasiq, responsable de la Dirección General de Inteligencia (GDI) afgana, sobre asuntos de interés común, sin precisar los temas tratados ni anunciar acuerdos.

La visita, de confirmarse, sería la primera de Narishkin a Afganistán de la que se tiene constancia pública desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.

Rusia se convirtió en julio de 2025 en el primer país en reconocer formalmente al Gobierno talibán, después de retirar meses antes al movimiento islamista de su lista de organizaciones terroristas.

La seguridad ha sido uno de los principales intereses de Moscú en Afganistán, especialmente por la presencia de la rama regional de Estado Islámico (EI-K), enfrentada a los talibanes y responsable de atentados tanto en territorio afgano como en Rusia.

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El grupo reivindicó el ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall, cerca de Moscú, en marzo de 2024, que causó más de 140 muertos y llevó a las autoridades rusas a insistir en la amenaza del terrorismo procedente de la región.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó a describir a los talibanes como aliados en la lucha contra el terrorismo, una posición que precedió al reconocimiento diplomático de su Gobierno.

Ni los servicios de inteligencia rusos ni las autoridades talibanes habían difundido hasta el momento detalles oficiales sobre la agenda o los resultados de las conversaciones anunciadas por Bakhtar.