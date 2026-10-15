Eugenio Derbez denuncia intimidación a latinos en EE. UU. y llama a defender el voto

"Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?”, cuestionó el actor en una conferencia de prensa en Los Ángeles.

"Tienen miedo de que tú (los votantes) te des cuenta de que tu voto es tu voz, qué tu voto es tu poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder", subrayó.

Las declaraciones de Derbez, quien se ha convertido en una de las figuras latinas más influyentes de Hollywood, se dieron en un evento de respaldo al candidato demócrata a la Gobernación de California, Xavier Becerra, este 15 de octubre, último día de celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

El actor destacó que, si bien existe miedo entre la comunidad latina, es un momento importante de unidad para enviar un mensaje de que no se permanecerá en silencio.

"Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz", relató el actor.

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En su respaldo a Becerra, destacó que el candidato conoce de primera mano los desafíos que enfrenta la comunidad hispana y es la mejor opción para dirigir el Estado Dorado, considerado la cuarta economía del mundo.

Además, Derbez aplaudió que de ganar Becerra sería el primer gobernador latino de California en más de 150 años, en un estado donde los latinos representan cerca del 40 % de la población y los californianos de origen mexicano rondan un tercio del total.

Becerra, secretario de Salud durante el Gobierno de Joe Biden y exfiscal de California, pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas, cuando disputó con 61 aspirantes en las primarias de junio, a una posición mucho más sólida frente a Steve Hilton, expresentador de Fox News y amigo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California Berkeley, Becerra lidera con 58 % las preferencias de los votantes para ganar la gobernación de California, frente al 37 % de Hilton.