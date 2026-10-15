Exempleados del FBI que investigaban a Trump demandan por despido "ilegal"

La demanda del grupo, presentada ante un tribunal federal de Washington, alega que fueron despedidos sin causa justificada por su trabajo en el caso relacionado con Trump, y que los despidos parecen tener motivaciones políticas.

El documento, divulgado por medios locales, señala que fueron despedidos mientras Patel era criticado por la administración por irse de fiesta con el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos.

La investigación, dirigida por el entonces fiscal especial Jack Smith, se centró en la retención de documentos clasificados por Trump tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021.

En agosto de 2022, el FBI registró su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y recuperó más de un centenar de documentos con marcas de clasificación. Trump fue imputado en 2023 por cargos relacionados con la posesión de esos archivos y los intentos de obstruir su recuperación, pero el caso fue desestimado en 2024 después de que una jueza determinara que Smith había sido nombrado ilegalmente.

Los demandantes sostienen que fueron despedidos sin investigación interna, notificación previa ni oportunidad de recurrir la decisión, y solicitan además de su reincorporación el pago de los salarios dejados de percibir.

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La demanda se suma a otros recursos presentados por antiguos empleados del FBI que cuestionan la legalidad de los despidos ordenados durante la gestión de Patel por su participación en investigaciones relacionadas con Trump.

En febrero, cuando sucedieron los despidos, los demócratas del Congreso acusaron al jefe del FBI de usar los despidos como distracción de su conducta, tras difundirse un video en el que celebra el oro del equipo estadounidense de hockey en las Olimpiadas de Invierno en Italia, a donde viajó de trabajo, mientras bebía cerveza y gritaba.