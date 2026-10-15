Guerra Rusia - Ucrania: esta es la cifra de paraguayos fallecidos que maneja el Gobierno

Hoy se dio a conocer que Maximino Cabrera (38), quien se había enrolado al ejército ruso para la guerra contra Ucrania, falleció en combate. Su esposa y cinco hijos piden ayuda para repatriar sus restos.

Al respecto, Guillermo Osorio, director general de la Secretaría de Repatriados, confirmó que la institución trabaja en conjunto con la Cancillería tras verificarse el primer caso oficial de un connacional fallecido en filas rusas.

Asimismo, ya que existe un contrato privado firmado entre el compatriota y dicho país, las autoridades diplomáticas deberán evaluar las cláusulas contractuales y una indemnización correspondiente antes de proceder a una eventual repatriación.

Respecto a la situación en territorio ucraniano, Osorio detalló que existe un procedimiento estipulado de un año de búsqueda cuando el cuerpo de un combatiente no es localizado de forma inmediata, pero hasta la fecha, el Gobierno no cuenta con confirmaciones oficiales de decesos emitidas por el gobierno ucraniano, sin embargo, sí se maneja una cifra sobre seis decesos de paraguayos en esas filas.

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Estimación de paraguayos combatiendo en la guerra

El funcionario también enfatizó que la incorporación a fuerzas armadas extranjeras es una decisión de carácter estrictamente personal, razón por la cual no se dispone de un registro específico de quienes viajan.

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Además, la institución toma intervención formal únicamente cuando el deceso se produce y los familiares notificados se ponen en contacto con la secretaría.

Finalmente, Osorio estimó en contacto con la 800 AM que habría más de 100 paraguayos combatiendo entre ambos países, aunque hasta el momento ningún cuerpo de un compatriota que haya perdido la vida en estos conflictos fue repatriado.

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