'La caída de El Mayo', la serie que indaga en la captura del escurridizo capo mexicano

El gigante del entretenimiento presentó este jueves el primer adelanto de la serie, que constará de tres episodios y estará dirigida por el periodista estadounidense Darren Foster, ganador de un Emmy, y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores.

El tráiler revela parte de las investigaciones y entrevistas con figuras como María Scherer, quien conversó con el capo mexicano semanas antes de que fuera detenido el 25 de julio de 2024 por autoridades estadounidenses en El Paso,Texas, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

"Nuestro reto fue contar la historia de un hombre del que casi no existe ningún registro. Antes de su caída, no había más que unas cuantas fotos de El Mayo y ni una sola grabación de su voz", compartieron los directores en el documento compartido por Netflix.

Los realizadores explicaron que combinaron "periodismo de investigación con la narración en primera persona", entrevistando a quienes participaron directamente en "diferentes situaciones importantes: agentes de seguridad, políticos y periodistas", así como elementos cercanos al Cartel de Sinaloa.

"El resultado es una exploración profunda del poder y la traición en el oscuro mundo del crimen organizado", subrayaron.

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Los testimonios del tráiler retratan a 'El Mayo' no solo como cofundador del poderoso Cartel de Sinaloa, sino también como una figura que operó durante más de cuatro décadas en las sombras y corrompió a funcionarios mexicanos de todos los niveles.

"La caída de El Mayo tiene todos los elementos de una tragedia shakespeariana: un líder ya mayor, que logró evadir a todos sus adversarios durante medio siglo, solo para caer, según algunas versiones, a manos del hijo de su aliado más cercano", relataron los directores.

La detención de ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán López tras aterrizar en un avión privado en el aeropuerto de Santa Teresa, en El Paso, ha desatado sospechas y especulaciones sobre una presunta traición por parte de la familia de su excolaborador Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

"El Mayo se ocultó en las montañas del (estado mexicano) de Sinaloa por décadas. Nadie esperaba que un día aterrizara en un avión", argumentan testimonios del primer avance de esta serie que estrenará el próximo 29 de octubre en la plataforma de Netflix.

El año pasado, en un tribunal federal de Nueva York, 'El Mayo' Zambada se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal.

Su detención se ha traducido en pugnas entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, en el estado de Sinaloa uno de los principales focos de violencia del país.