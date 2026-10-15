La diferencia entre Bolsonaro y Lula se reduce a solo dos puntos en una nueva encuesta

La diferencia entre el senador ultraderechista y el presidente progresista, que aspira a la reelección, se redujo en dos puntos porcentuales con respecto al sondeo realizado por la misma firma la semana pasada, en la que Bolsonaro aparecía con el 52 % y Lula con el 48 % de los votos válidos, ya descartados los nulos y blancos.

De acuerdo con Datafolha, así como la de la semana pasada, la nueva encuesta confirma que ambos candidatos están técnicamente empatados debido a que el margen de error del sondeo es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

Teniendo en cuenta los votos totales, Bolsonaro tiene el 47 % de la intención de voto en la nueva encuesta, frente al 45 % de Lula. La semana pasada el ultraderechista aparecía con el 49 % y el progresista con el 45 %.

Estos datos coinciden con el sondeo divulgado el miércoles por la firma Quaest, en el que el senador opositor aparece con el 46 % de la intención de voto y el jefe de Estado con el 44 %.

A solo diez días de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el 2 % de los electores se dicen indecisos y el 6 % asegura que votará en blanco o nulo.

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De acuerdo con la nueva encuesta, el índice de rechazo de ambos candidatos es similar, con un 46 % de los electores afirmando que nunca votaría por el opositor y un 44 % alegando lo mismo sobre el mandatario.

El sondeo mostró igualmente que el 41 % de los electores evalúa negativamente el Gobierno de Lula y el 35 % lo califica positivamente.

Para su nueva encuesta Datafolha entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el miércoles de esta semana, por lo que su estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.

Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 47,03 % de los votos, y Lula, lo escoltó con el 45,16 %, por lo que la diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales.