México y Centroamérica buscan respuestas coordinadas ante el gusano barrenador del ganado

"Las amenazas sanitarias que trascienden las fronteras requieren respuestas coordinadas sustentadas en información oportuna, análisis de riesgo y una sólida articulación institucional", declaró en un comunicado del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la funcionaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, René Hernández.

El IICA informó este jueves que representantes de los servicios veterinarios y autoridades sanitarias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá participaron en la primera reunión del Grupo Técnico Regional del Centro Regional de Inteligencia Sanitaria para el Gusano Barrenador del Ganado (CRIS-GBG), iniciativa impulsada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el IICA.

Esta iniciativa regional busca impulsar respuestas coordinadas en la región para anticipar escenarios de riesgo y orientar medidas de prevención y respuesta que reduzcan el impacto del gusano barrenador sobre la ganadería y las familias que dependen de ella.

Uno de los primeros pasos del grupo técnico regional será identificar las capacidades existentes, las principales brechas y las oportunidades de cooperación entre los países, una evaluación cuyos resultados permitirán definir prioridades y elaborar un plan regional que oriente la cooperación hacia las necesidades concretas de los países y fortalecer sus capacidades para proteger el patrimonio pecuario y responder ante la plaga, afirmó el IICA.

Durante la reunión, los expertos recordaron que en 2023 reapareció el gusano barrenador en Panamá y posteriormente su presencia se expandió hacia Centroamérica y Norteamérica, lo cual, indicó el IICA, "evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, la integración de información sanitaria y la capacidad de respuesta ante emergencias zoosanitarias".

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Su reciente reaparición, tras más de dos décadas de haber sido erradicada en la región, ha vuelto a generar impactos sanitarios, económicos y sociales significativos.

El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente y también en las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.

Se han detectado miles de casos de gusano barrenador en animales en Centroamérica y México, y cientos en humanos, en los últimos años.