Milei defiende en EEUU el "milagro" de su gestión económica y confía en revalidar mandato

Durante su discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la capital de Estado Unidos, Milei afirmó que los ciudadanos de Argentina van a decidir en las urnas "continuar por este cambio" que, defiende, llevó a cabo su Gobierno, para volver a "transitar el camino de la grandeza".

Antes de comenzar su intervención, la presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne P. Clark, elogió al mandatario y afirmó que Argentina vive un "progreso increíble" que es "solo el principio" y con una economía cuyo crecimiento ha atribuido, en parte, a la colaboración del país con la Administración de Donald Trump.

El mandatario argentino presumió de que su modelo económico sacó "a un cuarto de la población de la pobreza", pasando del 57 % al 32 %, según datos que él mismo expuso, algo que considera "un gran logro" al haber reparado, en su opinión, los "daños de 100 años".

El objetivo del líder argentino, en referencia al lema de Trump, es "hacer grande la Argentina de nuevo", algo para lo que insistió en la necesidad de "matar" las regulaciones, "entre 17 y 18 por día" eliminadas desde que está en el cargo, dijo.

"Estamos librando a los argentinos de las cadenas", sentenció.

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En esta misma línea, Milei también se mostró contrario a regular la inteligencia artificial (IA) y declaró que no habrá políticas en ese sentido porque prefiere "dejarla libre".

La intervención, marcadamente económica, sirvió al presidente para exponer que la Administración argentina bajó la presión fiscal en el equivalente a cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB) "manteniendo el equilibrio fiscal" y con la certeza de que "los impuestos son un robo".

"Suena lindo", comentó el presidente argentino, quien expresó que "las hipótesis de los analistas" muestran un crecimiento de entre 16 y 18 puntos del PIB en los últimos cuatro años.

Aún así, Mile admitió que este "cambio tan profundo" en Argentina dejó "ganadores y perdedores" al haber sectores que se expanden más y otros que menos o, incluso "fueron a la quiebra".

En este sentido, manifestó la importancia del "rol" de los empresarios y su derecho a la propiedad privada porque sin ellos, cree, "no hay nada".