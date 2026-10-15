Panamá coordina con México la evaluación de infraestructuras críticas tras el terremoto

Esta cooperación, que será anunciada de manera oficial en los próximos días, está siendo coordinada por el presidente panameño, José Raúl Mulino, con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, señaló en una rueda de prensa el ministro panameño de Asuntos del Canal y Secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Icaza indicó que Mulino está "coordinando una llamada" con la presidenta de México para "coordinar un equipo técnico que nos va a ayudar en la evaluación de las infraestructuras críticas sociales" afectadas por el terremoto.

También, añadió que entre las instalaciones que serán revisadas se encuentran "los centros escolares y otras estructuras que requieren de la evaluación técnica".

"Recordemos que México es un país activamente sísmico, que ha tenido ya experiencias de terremotos y temblores en el pasado (y que) cuenta con un conocimiento y una trayectoria en este tipo de evaluaciones, por lo cual próximamente se estará también anunciando esa cooperación por parte del Gobierno mexicano", afirmó Icaza.

Hasta el momento van más de 15.139 afectados por el terremoto que han recibido atención humanitaria, de los que 3.696 están alojados en 46 albergues temporales.

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De acuerdo con el último informe oficial, 879 familias en el país perdieron sus viviendas por el terremoto y cerca de un millar sufrieron daños en sus residencias.

En la península de Azuero, donde se produjo el epicentro del terremoto y la mayoría de las sucesivas réplicas, más de 600, muchos afectados aún duermen en carpas improvisadas a la intemperie, según ha comprobado un equipo de EFE. Tienen miedo de regresar a las casas que permanezcan en pie mientras el suelo siga temblando.