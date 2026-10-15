Panamá se suma al sistema de alertas sísmicas para móviles Android tras terremoto de 7,7

"¡Buenas noticias para Panamá! Gracias a la cooperación con Google, nuestro país ha sido incluido en el Sistema de Alertas Sísmicas de Android, una tecnología gratuita que permite detectar terremotos y advertir a la población antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes", celebró en un mensaje en X Mulino.

El presidente panameño recordó que esta herramienta "permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida".

El terremoto en Panamá del pasado 9 de octubre dejó casi una treintena de heridos, entre ellos una mujer que falleció días después tras ser operada de una perforación abdominal ocasionada por la caída de una viga en su casa y que pertenecía a una de las 879 familias en el país que perdieron sus viviendas por el seísmo.

Como detalla Google sobre el funcionamiento de este servicio ciudadano, fuera de Estados Unidos usa "un enfoque de participación colectiva para detectar sismos", aprovechando que los teléfonos móviles contienen "acelerómetros" que pueden detectar las vibraciones, lo que indica que podría estar ocurriendo un sismo.

Así, si el teléfono detecta algo que cree que puede ser un sismo (un fenómeno que no se puede pronosticar), envía una señal a su servidor de detección, junto con una ubicación aproximada de dónde ocurrió el temblor y combina la información con otros teléfonos para determinar si está ocurriendo un terremoto.

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"Este enfoque usa los más de 2.000 millones de teléfonos Android en uso en todo el mundo como minisismómetros para crear la red de detección de sismos más grande del mundo. Los teléfonos detectan la vibración y la velocidad de los temblores de un sismo y alertan a los usuarios de Android en las áreas afectadas en consecuencia", explica Google.

Dado que la propagación de ondas sísmicas se produce a gran velocidad, en cuestión de segundos, los criterios de envío de la alerta son automáticos y no dependen de una decisión de enviar o no.