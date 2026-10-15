Trump culpa al actual senador republicano de las dificultades de su candidato en Texas

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump responsabilizó anticipadamente a Cornyn y al estratega conservador Karl Rove de una eventual derrota de Paxton, actual fiscal general de Texas, en las elecciones del 3 de noviembre.

"Si Ken Paxton pierde será por culpa de operadores políticos débiles e ineficaces como John Cornyn y Karl Rove", escribió el mandatario.

Paxton obtuvo la candidatura republicana tras derrotar en las primarias a Cornyn, quien buscaba renovar el escaño que ocupa desde 2002.

Trump respaldó al fiscal general en esa contienda interna, pese a las dudas entre sectores del partido sobre sus posibilidades de ganar las elecciones generales, debido a sus múltiples escándalos de corrupción y tormentosa vida privada.

El presidente sostuvo que Cornyn y Rove están haciendo todo lo posible para dificultar la victoria de Paxton, aunque no detalló qué acciones concretas les atribuía.

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También pidió a los seguidores del senador que se unan en torno al candidato republicano y volvió a insultar a Talarico, a quien presentó como un radical de izquierda contrario a los valores de Texas.

Las declaraciones evidencian las divisiones republicanas a menos de tres semanas de una elección inusualmente competitiva en ese bastión conservador, donde los demócratas no ganan una contienda al Senado desde 1988.

Talarico ha liderado en intención de voto en las últimas encuestas y busca atraer a independientes y republicanos descontentos con Paxton.