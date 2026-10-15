Un accidente de autobús en Colombia deja al menos cuatro muertos y 56 heridos

El siniestro ocurrió durante la madrugada entre los municipios de Timbío y Rosas, en el sur del Cauca, cuando el vehículo, de dos pisos y perteneciente a la empresa ecuatoriana Panamericana Internacional, se salió de la carretera y quedó volcado a un costado de la vía.

Entre las víctimas mortales hay dos mujeres, un hombre y un menor de edad, según los reportes preliminares.

"De inmediato se desplazaron las unidades del Cuerpo de Bomberos hacia el sitio para atender la emergencia, pero al llegar al sitio se encontró un bus volcado en el cual se evidenciaban muchas personas heridas", expresó Andrés Méndez, integrante del Cuerpo de Bomberos de Timbío.

Según lo divulgado por las autoridades, el vehículo cubría la ruta, de 2.613 kilómetros, desde Paraguachón, en La Guajira (norte de Colombia), hasta Tumbes, en el noroeste de Perú.

EFE se puso en contacto con la Alcaldía de Timbío para saber cómo se desarrolló el presunto intento de asalto, pero no recibió respuesta.