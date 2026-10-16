Bolivia y Chile hablan de un "futuro" conjunto en histórica visita de Kast a La Paz

Paz y Kast tuvieron un encuentro en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, considerado histórico porque fue la primera visita oficial de Estado de un presidente chileno a la nación andina en 71 años.

El antecedente fue en 1955, cuando el entonces mandatario de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, atendió una invitación de su par boliviano Víctor Paz Estenssoro, si bien en los años siguientes otros gobernantes chilenos arribaron al país para asistir a investiduras presidenciales o cumplir compromisos multilaterales.

Este hecho fue destacado por Kast en un mensaje en X, en el que sostuvo que "Chile y Bolivia tienen mucho futuro por delante".

"Que no pasen siete décadas para que nos volvamos a encontrar", afirmó el mandatario chileno, quien acompañó su publicación con una fotografía del encuentro presidencial de 1955 y otra de su reunión con Paz.

Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile están rotas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico que perdió en una guerra librada a finales del siglo XIX.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bajo las presidencias de Paz y Kast, en los últimos meses ambos países tuvieron acercamientos en distintos ámbitos y este viernes se concretaron reuniones entre los mandatarios, sus ministros y autoridades de las regiones fronterizas.

En un acto en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, el mandatario chileno reconoció que las "diferencias" entre ambos países "existen, son históricas", pero que al margen de las posiciones de cada país, aprendieron que "las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados".

"Por eso hemos encomendado también al mecanismo de consultas políticas que trabaje estas cuestiones con diálogo y confianza mutua. Lo hará paso a paso, considerando los intereses de ambas partes hacia la normalización plena de nuestras relaciones y su restablecimiento al más alto nivel diplomático", afirmó Kast.

Por su parte, Paz aseguró que "Bolivia no renuncia a su historia" ni a sus derechos o al diálogo, pero que esto no puede "anclar" a su país en el pasado a costa de su desarrollo.

"La reivindicación marítima constituye un objetivo permanente irrenunciable. Es un mandato constitucional y está en nuestro mandato como país", dijo Paz y agregó que "más allá de nuestras historias, lo importante hoy es resolver el presente y el futuro de nuestra gente".

Los discursos estuvieron precedidos por la firma de cinco documentos, incluido un memorando de entendimiento para el desarrollo del "Corredor Bioceánico de Fibra Óptica Chile-Bolivia", que conectará el Pacífico y el Atlántico a través de los territorios de ambos países.

Las autoridades también suscribieron un documento sobre "integración energética" para avanzar en la interconexión eléctrica y un memorando para la cooperación técnica en minería y el desarrollo de iniciativas de interés común en esa área.

Además, en una declaración conjunta, los presidentes resaltaron la suscripción de los "términos de referencia" para modernizar el Acuerdo de Complementación Económica 22 (ACE-22), que rige desde 1993, con miras a "profundizar y dinamizar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países".

En una publicación previa al encuentro de Paz y Kast, el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) consideró que excluir la centenaria reclamación marítima boliviana del diálogo es "traicionar a la patria" y supone un "desacato".

Uno de los momentos más tensos en la relación bilateral en los últimos años se registró en 2013, cuando el entonces Gobierno de Morales recurrió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar de buena fe el acceso soberano al mar.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino, aunque las entonces autoridades bolivianas aseguraron que el tribunal también señaló en su sentencia que eso no supone un impedimento para que ambos países dialoguen, lo que fue reiterado este viernes por Morales.

El también líder cocalero, detractor del Gobierno de Paz, manifestó que "ningún gobernante puede archivar" la reclamación marítima "bajo el pretexto de priorizar una agenda comercial o 'superar los conflictos del pasado'".

Paz fue invitado a una visita de Estado a Chile que se realizará en 2027.