El canciller de República Dominicana habla de desarrollo con secretario general de la OEA

"Seguiremos impulsando iniciativas conjuntas en favor de la prosperidad, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de la región", manifestó el canciller en su cuenta de X, sin dar mayores detalles de los temas tratados.

Bisonó está de visita en Washington donde el jueves participó en el Diálogo Estados Unidos-Caribe, junto a representantes de otros países de la región, "para fortalecer la cooperación en seguridad y desarrollo, consolidar alianzas en materia energética, atraer nuevas inversiones y proteger infraestructuras estratégicas en beneficio de República Dominicana".

El canciller se reunirá este viernes con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y posteriormente se trasladará a Canadá, donde tendrá una agenda de trabajo en Ottawa y Toronto, "orientada a profundizar las relaciones bilaterales y ampliar las oportunidades de comercio, inversión y cooperación económica".

En Ottawa, Bisonó se reunirá con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y con miembros del Parlamento para hablar de comercio, inversión y cooperación económica.

En Toronto, el canciller participará en encuentros con representantes de los sectores empresarial y financiero, realizará una visita a las instalaciones del fabricante de aviones Bombardier y participará en la apertura de la oficina en Canadá del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX).

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Bisonó también tiene previsto reunirse con el primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, y participará como orador principal en el Foro Global de Toronto 2026, donde expondrá las oportunidades que ofrece la República Dominicana para fortalecer sus vínculos económicos y atraer nuevas inversiones.