El huracán Trudy baja a categoría 1 pero mantiene la alerta por lluvias en México

La nueva degradación del fenómeno ocurre horas después de haber alcanzado la categoría 3 durante la madrugada y de registrar la categoría 2 hacia el mediodía, en una actualización del organismo meteorológico.

A las 12:00 hora local (18:00 GMT), el centro del ciclón se localizó a aproximadamente 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero (suroeste), y a 515 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima (oeste), con un desplazamiento hacia el nor-noroeste a siete kilómetros por hora.

El ajuste ocurre después de que el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, advirtiera por la mañana durante la conferencia presidencial de la rápida intensificación del fenómeno y su previsión de alcanzar la categoría 4 antes de acercarse a las costas de Colima y Jalisco el domingo.

Ante este panorama, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población de las regiones bajo alerta a mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil y acudir a refugios temporales si se encuentran en zonas de riesgo o cercanas a cauces de ríos.

El organismo precisó que la circulación del fenómeno meteorológico originará precipitaciones intensas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Colima y Michoacán

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Debido a esto, las autoridades mexicanas, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen una zona de prevención por efectos de viento de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

El SMN advirtió de que las precipitaciones provocadas por el huracán podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades afectadas, por lo que exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Por otra parte, la tormenta tropical Simon se localizó a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur (norte), y a 445 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco (oeste), con vientos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

Este segundo sistema generará lluvias muy fuertes, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros de altura en el sur del estado de Baja California Sur.