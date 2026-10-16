El tráfico aéreo en Italia sufre cancelaciones por problemas en la transmisión de datos

Las anomalías comenzaron anoche, informó la gestora, y "a partir de las 6:00 horas, ante el aumento progresivo del tráfico aéreo y la persistencia de las anomalías, para seguir garantizando la máxima seguridad operativa se han introducido medidas de regulación del flujo, lo que ha provocado una reducción temporal de la capacidad de gestión de aeronaves en el espacio aéreo italiano".

Se han registrado cancelaciones en los aeropuertos de Milán Malpensa, Milán Linate, Orio al Serio, Turín-Caselle, Capodichino en Nápoles, Marco Polo en Venecia, Falcone-Borsellino en Palermo, Elmas en Cagliari y hasta doce vuelos en Fiumicino en Roma.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, comunicó que está siguiendo con la máxima atención los retrasos que están afectando al tráfico aéreo nacional y, desde primeras horas de la mañana, investiga a fondo las causas técnicas de las anomalías detectadas en la red de transmisión de datos y las consiguientes limitaciones operativas.

Asimismo, añadió una nota, "el ministro sigue de cerca la evolución de la situación, prestando especial atención a la seguridad de las operaciones, a la necesidad de minimizar las molestias para los pasajeros y al objetivo de recuperar rápidamente la plena operatividad".

ENAV precisa que las anomalías se han producido "en la red geográfica de transmisión de datos que da soporte a los servicios de control de tráfico aéreo en todo el país".

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Las comprobaciones técnicas, "aún en curso, han identificado el origen de las anomalías en la red de transmisión de datos" y se "está trabajando para identificar las causas y restablecer el funcionamiento completo del sistema", añadió.

El Ente de Aviación Civil especificó también que "se descarta que las anomalías sean atribuibles a actividades maliciosas", en referencia a posibles ataque informáticos.