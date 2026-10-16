Españoles en Argentina sobre el Supremo y 'Ley de Nietos': "dolor e inseguridad jurídica"

Buenos Aires, 16 oct (EFE).- Argentinos nacionalizados españoles por la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'Ley de Nietos', dicen que la medida cautelar del Tribunal Supremo español les han dejado en una situación de "inseguridad jurídica" porque es imposible presentar la documentación en un plazo de cinco días y eso les impide votar en las elecciones del 29 de noviembre.

"Es una cuestión de extrema gravedad, dolor, angustia, pero sobre todo inseguridad jurídica", dice a EFE Juan Manuel de Hoz, un hijo de españoles de 40 años y referente del Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU).

Argentina es el país con el mayor número de españoles residentes y cuenta con un censo electoral de más de 320.000 personas con derecho a votar.

Solo en Buenos Aires más de 18.000 personas estarían afectadas por la reciente decisión del Supremo español de paralizar el derecho al voto a quienes obtuvieron la nacionalidad por el Anexo 1 de la Ley de Memoria Democrática, es decir, por ser descendientes de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, según fuentes diplomáticas.

Si bien no están unificados los datos de toda Argentina, ya que trabajan de manera autónoma los cinco consulados que operan en el país (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca), la cifra total podría, como mínimo, duplicar esos 18.000 casos.

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La cautelar del alto tribunal implica que deben justificar, en cinco días a partir de este jueves, la condición de exiliados de sus antepasados, algo "imposible" en la práctica, advirtió el nieto del primer De Hoz que llegó a Argentina.

CeDEU anunció que apelará al Defensor del Pueblo español y en paralelo se ha anunciado un recurso ante el Supremo bajo el auspicio del abogado Eduardo Ranz, especialista en procesos legales por memoria histórica.

Fuentes diplomáticas consultadas por EFE reconocieron que "es muy difícil, por no decir imposible", revisar miles de expedientes y cumplir con el plazo, teniendo en cuenta que solo en Buenos Aires se están gestionando unas 640.000 solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, con un proceso electoral en marcha y las gestiones habituales de la institución en el país del mundo con más españoles.

"Si además hay que revisar 18.000 expedientes, uno a uno en cinco días, no va a ser posible", matizó la fuente, al especificar que la razón es el plazo y también la falta de personal disponible en una institución donde ya trabajan casi un centenar de personas.

En este contexto, el portavoz de CeDEU expresó su preocupación por el "limbo jurídico" en el que se encuentran, mientras el Ministerio español de Asuntos Exteriores reconocía esta semana que la cautelar del Supremo va generar situaciones "paradójicas" con ciudadanos que votaron en 2023 y que ahora no puedan hacerlo.

"En 2023 se dan mis primeras elecciones como español reconocido por la Ley de Memoria Democrática. Después también voté para las autonómicas y ahora no sé si voy a poder votar", se quejó en una entrevista con EFE De Hoz, uno de tantos a los que se refirió la Cancillería española.

Adriana Garriz nació en Argentina hace 70 años y obtuvo la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática por ser nieta de José Antonio, quien llegó al país sudamericano con pocos años de vida desde Asturias, foco de una grave crisis social por el conflicto minero y muy castigada entonces por la represión.

Para ella, la decisión del Supremo atenta contra un derecho que "completa su identidad".

"Aquellos que corrieron en búsqueda de la posibilidad de venir a América, de cualquier manera y a cualquier costo, no tuvieron la posibilidad de probarlo. En el puerto de Buenos Aires recibían absolutamente a todos, solamente les pedían su nombre y el origen", detalló a EFE.

Y añadió: "Lo que verdaderamente molesta es que no podamos votar, estando en las mismas condiciones que el resto de las personas que adquirieron la nacionalidad por otras leyes".

"A veces pienso que, en realidad, el que no está pudiendo votar es él", afirmó en referencia a su abuelo.

A Garriz esta situación le provoca tristeza: "Quizás aquellas personas que generaron la situación para que mi abuelo tuviese que subir a un barco son las mismas que hoy no permiten que esa extensión generacional ponga un voto en la urna", lamentó.

Argentina encabeza la lista de solicitudes de nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, con cerca de un millón de peticiones, lo que podría elevar la cifra de ciudadanos españoles en Argentina a más de 1,5 millones. Argentina también fue durante la Guerra Civil y el franquismo uno de los países que más españoles exiliados recibió.