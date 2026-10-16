Fiscalía advierte procesar funcionarios de California por contar votos de "no ciudadanos"

"Si las personas tabulan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal", señala la carta firmada por Trent McCotter, fiscal general adjunto interino, y dirigida a la oficina jurídica del condado.

El documento también fue enviado a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al registrador electoral del condado, Dean Logan.

La advertencia llega un día después de que el Gobierno de Donald Trump presentara una demanda contra California para impedir que se contabilicen papeletas por correo de más de 20.000 personas que las autoridades federales consideran posibles no ciudadanas, hasta que se verifique su estatus.

El Departamento de Justicia sostiene que los funcionarios estatales y locales no colaboraron en la revisión de una lista de votantes que el Gobierno les entregó el 13 de octubre.

El presidente Donald Trump publicó la carta en su cuenta de Truth Social y dijo: "irán a la cárcel por un largo tiempo", en referencia a la advertencia de la fiscalía.

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Las autoridades de California han cuestionado la fiabilidad de los datos proporcionados por Washington y han defendido que cualquier decisión sobre la elegibilidad de los votantes debe basarse en información verificable.

La advertencia se produce a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La Administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para endurecer los controles electorales y endurecer su discurso sobre el supuesto voto de personas sin ciudadanía estadounidense, prohibido en los comicios federales.