FMI: Europa enfrenta un crecimiento débil y necesita profundizar el mercado único

"Europa se enfrenta, efectivamente, a un débil crecimiento de la productividad, agravado por el envejecimiento de la población. A esto se suman las carencias en las reformas nacionales y la fragmentación del mercado único, que contribuyen a esta situación", dijo el Director del Departamento Europeo del FMI, Mateusz Szczurek, preguntado por EFE.

En su último informe de perspectivas mundiales (WEO), presentado el martes en Bangkok durante las reuniones anuales con el Banco Mundial (FM), el FMI fijó el crecimiento económico de la Eurozona en el 1,1 % para 2026, impulsado principalmente por Irlanda y España, que se expande más del doble (2,5 %) de lo proyecto para el conjunto.

"Es necesario profundizar el mercado único de bienes y servicios, así como una mayor integración de los mercados laboral, de capitales y energético (...). También se pueden adoptar medidas como reformar la legislación sobre insolvencias, introducir cambios en el mercado laboral que permitan a las empresas crecer o reducir su tamaño con mayor facilidad, y modificar los sistemas fiscales para facilitar su expansión", añadió.

Szczurek indicó que, a escala europea, "hay señales prometedoras de que se están reduciendo muchas de estas barreras", si bien "queda mucho por hacer, pero existe consenso sobre las reformas necesarias".

Se trata de "medidas que cada país puede impulsar por su cuenta" para "reducir las brechas de productividad", subrayó el polaco.

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El FMI afirma que la economía de la Eurozona sigue soportando el lastre de los elevados precios de la energía y la débil confianza de los consumidores, todo ello en un contexto de guerras simultáneas en Oriente Medio y Ucrania.

Respecto al conflicto en el este de Europa, Szczurek valoró positivamente los esfuerzos de Kiev para reactivar las reformas fiscales que suponen un paso "fundamental para desbloquear una nueva financiación por parte de los (países) donantes", un asunto que fue abordado a puerta cerrada durante las reuniones del FMI y el BM en la capital tailandesa.

Por otro lado, el polaco aseguró que un fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Londres y Bruselas ayudaría a "fomentar el crecimiento en la UE", además de "aumentar el bienestar de la población del Reino Unido"

"El FMI ha manifestado en reiteradas ocasiones que el comercio es beneficioso para el crecimiento económico, y la UE es el mayor socio comercial del Reino Unido", dijo, en respuesta a si el IMF considera positivo para la economía un regreso de Londres al bloque comunitario, tras su salida en febrero de 2020.