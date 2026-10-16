Meloni, Merz y 16 países de UE piden frenar flujos ilegales masivos tras crisis de Ceuta

En la reunión, impulsada por Italia, Países Bajos y Dinamarca antes del inicio de la segunda jornada de Consejo Europeo en Bruselas, también participaron Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

Según informó el Gobierno italiano en una nota, el encuentro "brindó la oportunidad de revisar los progresos realizados en los últimos meses y las iniciativas futuras, con especial atención a la prevención de las llegadas irregulares masivas, la explotación de los migrantes y la aplicación del nuevo marco regulatorio europeo".

En referencia a los recientes sucesos de Ceuta, añade el comunicado, Meloni "subrayó la necesidad de mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, centrándose en la prevención de la inmigración irregular y los riesgos de seguridad conexos".

Asimismo, la mandataria italiana "planteó la cuestión de una revisión específica de la legislación europea para mejorar la eficacia de los nuevos procedimientos de detención de migrantes irregulares durante los controles fronterizos".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tratarán durante el almuerzo la cuestión migratoria con el telón de fondo de la crisis en Ceuta, que según fuentes diplomáticas empujará a varios países miembros a intentar endurecer el texto de conclusiones a Veintisiete para incluir un reclamo a evitar los factores que incentivan la migración ilegal.

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Diversos países prevén un debate "emocional" y fuertemente marcado por la situación doméstica de cada país; los participantes en la reunión previa de esta mañana han sido, según las fuentes diplomáticas, "duros" con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la regularización masiva impulsada por el Ejecutivo.

Según la fuente, en el tono del encuentro no se ha reflejado el acercamiento entre Italia y España al anunciar esta mañana que estudiarán en los próximos días la eliminación de los controles fronterizos entre ambos países tras la decisión de este viernes del Gobierno italiano de prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España.

Este viernes se conoció que Meloni se reunió el jueves en Bruselas con Sánchez para intentar solucionar la crisis fronteriza entre ambos países, con controles impuestos tras la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos a finales de julio.

Mientras tanto, el Gobierno italiano decidió prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España.

Fuentes del Ejecutivo italiano han anunciado esta prórroga y han avanzado que la próxima semana los ministros de Interior de ambos países "evaluarán conjuntamente medidas de cooperación alternativas".