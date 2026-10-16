Milei habla con Rubio de cómo impulsar el comercio bilateral tras su viaje a Washington

El presidente argentino y el jefe de la diplomacia estadounidense hablaron también sobre expandir "la inversión transparente", así como impulsar "la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio", según informó el Departamento de Estado por medio de un comunicado oficial.

Tanto Milei como Rubio, según el Departamento, "reafirmaron su compromiso" de seguir colaborando "estrechamente" con el objetivo de alcanzar resultados concretos que beneficien tanto a Estados Unidos como a Argentina.

El líder argentino estuvo acompañado en su viaje por el canciller, Pablo Quirno, quien firmó un protocolo de enmienda al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, suscrito por ambos países el pasado mes de febrero.

"Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de ‘nación más favorecida’ para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo", expresó Quirno en un mensaje en redes sociales.

Se trató de la visita número 20 de Milei a Estados Unidos, justo un año después de la reunión entre el mandatario y el presidente Donald Trump para sellar su alianza política.