Ocasio-Cortez transfiere un millón de dólares a la campaña de El-Sayed en Míchigan

La donación fue destinada al Abdul for Michigan Victory Fund, una iniciativa conjunta entre la campaña de El-Sayed, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata y el comité central del Partido Demócrata en Míchigan.

"No voy a despertarme el 4 de noviembre deseando haber hecho más para combatir los ataques dirigidos contra Abdul. Lo estoy dejando todo en el campo", declaró la legisladora neoyorquina a The New York Times.

El rotativo apunta que es una cifra inusualmente alta para un miembro de la Cámara de Representantes en una contienda senatorial fuera de su estado.

Ocasio-Cortez, que ha hecho campaña esta semana en Míchigan junto al médico y exfuncionario de salud pública, tiene previsto celebrar actos en solitario en la región metropolitana de Detroit.

El-Sayed se encuentra en un empate técnico frente al republicano y excongresista Mike Rogers, una contienda clave que podría definir el control de la Cámara Alta.

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La estrecha relación política entre ambos se remonta a 2018, cuando Ocasio-Cortez apoyó la candidatura de El-Sayed a la gobernación.

La congresista, que reportó haber recaudado 4,7 millones de dólares en el tercer trimestre y contar con casi 17,4 millones en reservas, está en campaña para la reelección este noviembre en el distrito 14 congresional de Nueva York.

No obstante, todos los ojos están puestos en qué hará en las elecciones de 2028, que abarca desde una reelección hasta una aspiración presidencial en 2028 o un intento por llegar al Senado.