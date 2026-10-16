Oposición de Venezuela evaluó con ONG derechos civiles en el marco de diálogo con chavismo

"Sostuvimos una reunión muy importante con distintas organizaciones, fundaciones y ONG que además han venido llevando un trabajo sobre las víctimas, los presos políticos, sobre violación constante de derechos humanos que han ocurrido acá en nuestro país, pero sobre todo enmarcado en la mesa técnica de garantías", indicó en un video la exdiputada opositora Desiree Barboza.

Explicó que lo que se trata es de tener "pilares fundamentales" para "blindar" el proceso de transición y la "reinstitucionalización" iniciada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos.

"Para que el día de mañana no se repitan atropellos que han ocurrido en el pasado sino, por el contrario, que todos sintamos que tenemos garantías, que se respeten realmente todos los derechos para todas las personas y que sin duda alguna serán acciones que no se van a volver a repetir en Venezuela", continuó.

En la reunión participó el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels; la coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo; Juan González, de Justicia y Proceso; Julio Morón Pulido, de Civilis; Omar de Dios, de Fundaredes; Oscar Murillo, de Provea; Carlos Correa, de Espacio Publico, y representantes de otras organizaciones.

Por su parte, la jefa de la delegación opositora en el diálogo político, Dinorah Figuera, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos que tienen las organizaciones no gubernamentales y civiles en un momento tan "importante" como el que vive el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Esta mesa de diálogo está comprometida, de parte de la representación de los diputados de la Asamblea Nacional 2015, a seguir esta ruta por las garantías civiles y políticas y por el derecho que tenemos a obtener un país en democracia", apuntó.

El chavismo y este sector de la oposición, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, retomaron el pasado miércoles en Caracas las rondas de diálogo en un intento por llegar a acuerdos en materia de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral.

De acuerdo con fuentes consultadas por EFE, el tercer ciclo de negociación se prolongará durante varios días, aunque no se ha precisado el tiempo exacto.

Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles sobre lo conversado en esta primera reunión de este ciclo, más allá de lo ya anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos la semana pasada, sobre el avance del proceso en la selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del TSJ -señalado de servir al Gobierno-, y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales webs, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad expresión.

Los dos primeros ciclos se extendieron por una semana aproximadamente.