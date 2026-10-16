Periodistas extranjeros piden a Netanyahu actuar contra colonos tras paliza a fotógrafa

"Exigimos al ejército (israelí) —empezando por el jefe del Comando Central— que deje de poner excusas y cumpla con su deber: proteger a la población civil frente a estas turbas violentas", detalló la FPA en un comunicado, en el que pide al Ministerio de Defensa y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) localizar a "los delincuentes y llevarlos ante la justicia".

"También pedimos al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que deje de restar importancia a estos ataques calificándolos como obra de unos pocos 'jóvenes problemáticos', y que reconozca la gravedad de un problema que ha ignorado durante demasiado tiempo", añade el texto, emulando las palabras con las que Netanyahu suele referirse a estos ataques organizados que se repiten casi a diario y promueven el desplazamiento de palestinos de sus aldeas.

Esta madrugada, la fotógrafa del Washington Post, Heidi Levine, fue brutalmente golpeada por colonos israelíes mientras cubría la cosecha de aceitunas en la aldea de Abu Falah, cerca de Ramala, quienes además le robaron sus cámaras, pasaporte, teléfono y cartera.

"Fui atacada y empujada al suelo; por suerte, llevaba puesto mi chaleco antibalas y mi casco. De lo contrario, probablemente no estaría aquí, ya que no pararon de golpearme, quizás unas 50 veces", relató después Levine desde una cama en un hospital de Ramala, según las declaraciones compartidas en X por el activista Andrey X, quien estuvo en Abu Falah durante el ataque.

La FPA confirmó que la fotógrafa sufrió "contusiones y cortes —algunos de ellos profundos— en distintas partes de su cuerpo", y reiteró que las reiteradas peticiones para que se tomen medidas "frente a esta situación de anarquía" son ignoradas por las autoridades israelíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el ataque, perpetrado por unos 50 colonos israelíes -vestidos de negro, enmascarados y armados con bates y palos- también estuvo presente el periodista estadounidense independiente Jasper Nathaniel, quién detalló a EFE como decenas de palestinos se disponían a recolectar aceitunas en sus tierras cuando jóvenes de una colina próxima comenzaron a "reunirse, enmascararse y agarrar bates".

Nathaniel -en un mensaje de audio- dijo que, alrededor de una hora tras el inicio de la colecta, estos empezaron a lanzar piedras con hondas contra los palestinos y activistas, que fueron respondidas con algunas piedras por parte de los palestinos que buscaban defenderse.

"Entonces llegaron los soldados y lanzaron gas lacrimógeno a nuestra parte (...) lo que permitió a los colonos avanzar con el respaldo del Ejército", añadió Nathaniel, que asegura fue ahí golpeado por una piedra.

Según su relato, detrás de los soldados apareció una camioneta blanca con colonos enmascarados y ametralladoras, que dispararon al aire causando que todos comenzaran a huir.

Al menos, otros dos palestinos resultaron heridos y hospitalizados, entre ellos uno que recibió, media hora después, un disparo de un soldado en la pierna, confirmó a EFE un paramédico de la Media Luna Roja y el activista Andrey X.

La violencia e intimidación de colonos es diaria en Cisjordania ocupada y los ataques se están incrementado durante la temporada de cosecha de aceituna, convirtiéndola ya en una de las más violentas con al menos dos palestinos muertos desde octubre.