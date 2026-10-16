Presidenta de Costa Rica visita la cárcel símbolo de la lucha antipandillas en El Salvador

Fernández llegó al Cecot cerca del mediodía y fue recibida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa, René Merino.

Tras una reunión de varios minutos, Fernández recorrió la armería de está prisión, además del pabellón 3, donde observó parte de la rutina de los presidiarios, quienes pasaban revisión médica, realizaban actividad física o se encontraban en las celdas.

Se esperaba que Fernández concediera unas palabras a la prensa, pero finalmente no lo hizo.

Esta visita se produce dos días después de que la Administración de Fernández inaugurara en suelo costarricense el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), un penal de máxima seguridad inspirado en el Cecot.

Este mismo viernes, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibirá en la Casa Presidencial a su homóloga para “abordar temas estratégicos de seguridad regional, cooperación técnica e intercambio de información entre ambas naciones”, según informó el Gobierno.

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Fernández considera a Bukele un referente en materia de seguridad y destacó recientemente que "es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado" como él.

Esta megacárcel salvadoreña tiene capacidad para albergar a 40.000 pandilleros condenados o detenidos en el contexto de la polémica medida del régimen de excepción, implementado por el Gobierno de Bukele para combatir a estas bandas.

Por su parte, el Cacco de Costa Rica inaugurado esta semana tiene capacidad para unos 5.100 presos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

El Gobierno costarricense invirtió cerca de 35 millones de dólares en él y consta de cinco módulos con capacidad para poco más de 1.000 presos cada uno, de los cuales esta semana fueron inaugurados los dos primeros que recibirán reclusos desde finales de octubre.

Las instalaciones del Cacco fueron inauguradas este semana por Fernández, pero su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces gobernante Rodrigo Chaves (2022-2026), y el mandatario Bukele, participaron en un acto oficial del inicio de esta obra ubicada a unos 25 kilómetros de San José.

En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves también realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el Cecot, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024, cuando visitó la principal cárcel de ese país, alertando de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.