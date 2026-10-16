Presidente taiwanés pide no descartar energía nuclear en la isla "por motivos ideológicos"

En una entrevista con el comentarista financiero Yu Ting-hao, recogida por la agencia CNA, Lai sostuvo que ninguna fuente energética debería excluirse por razones ideológicas ni sacrificarse la sostenibilidad ambiental por beneficios a corto plazo.

El mandatario señaló que el Parlamento, controlado por la oposición, ya aprobó una legislación que permite recuperar la generación nuclear y que la eléctrica estatal Taipower prepara su posible reactivación.

Según Lai, el Gobierno podrá avanzar si una evaluación técnica resuelve las cuestiones de seguridad y gestión de residuos radiactivos y obtiene respaldo ciudadano.

Las declaraciones contrastan con la postura histórica del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), que impulsó durante años una política de "patria libre de nucleares", culminada con el cierre del último reactor de Maanshan en mayo de 2025.

Un referéndum celebrado en agosto de 2025 sobre la reactivación de esa central no alcanzó el umbral mínimo de votos exigido, mientras que el Parlamento aprobó el pasado agosto convocar otra consulta para instar al Gobierno a abandonar su política antinuclear.

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El propio Lai, como primer ministro entre 2017 y 2019, defendió aumentar la generación mediante gas natural y rechazó prolongar la vida útil de las centrales nucleares operativas.

Sin embargo, el presidente ya había abierto la puerta al retorno nuclear en marzo, cuando anunció que Taipower estudiaría reactivar las centrales de Kuosheng y Maanshan.

El ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, advirtió entonces de que las inspecciones de seguridad podrían prolongarse entre año y medio y dos años, sin contar la posterior revisión del regulador.

El debate cobra relevancia ante la creciente demanda eléctrica de la industria tecnológica taiwanesa, especialmente de los fabricantes de semiconductores y las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Según cifras oficiales, el gas natural representó más del 47 % de la generación eléctrica de Taiwán en 2025, seguido del carbón (35,4 %) y las renovables (13,1 %), mientras se prevé que la demanda crezca hasta un 2,5 % anual entre 2026 y 2035.

La dependencia de combustibles importados también expone a la isla a interrupciones del suministro, mientras el Gobierno busca ampliar las renovables y garantizar electricidad suficiente para su industria tecnológica.