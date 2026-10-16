Selma Blair sufrió episodio médico en vuelo pero no pretendía herir a nadie, dice portavoz

El portavoz, que no se identificó, dijo a la revista People que el relato sobre el incidente "se ha construido casi enteramente sobre una declaración policial y un titular de hace una década" y lamentó que las especulaciones sobre la actriz "se están tratando como hechos".

Blair, de 54 años y que padece esclerosis múltiple, se declaró no culpable el lunes de dos cargos de agresión en segundo grado por presuntamente patear a una agente de policía y a una enfermera tras un incidente en un vuelo de Delta entre Los Ángeles y Nueva York.

La actriz "experimentó una emergencia médica en el vuelo. No hubo un intento de abrir la puerta del avión. Selma no pretendía herir a nadie", enfatizó el portavoz.

También denunció "cualquier sugerencia de que Selma no tiene esclerosis múltiple", y consideró un "milagro" lo que puede "hacer físicamente", ya que "vive con dolor diariamente" y tiene un trastorno neurológico derivado de la enfermedad, llamado "síndrome pseudobulbar".

Ese síndrome, que según Mayo Clinic es una afección cerebral en la que la persona tiene reacciones emocionales que no se ajustan a cómo se sienten, influye en "cómo se presenta un episodio médico a la gente que no la conoce", agregó.

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"Por esa misma razón, ella viaja con un perro de servicio que no abandona su lado, y las autoridades le quitaron a su perro", dijo.

La Fiscalía de Queens acusó a la actriz de 'Legally Blonde' ('Legalmente Rubia') de patear a una agente de la Policía de la Autoridad Portuaria cuando la trasladaba en camilla del aeropuerto JFK hasta un hospital, y a una enfermera que la trasladaba dentro del hospital.

Estos cargos estatales, de los que se declaró no culpable antes de salir en libertad bajo fianza, se suman a una investigación federal sobre el incidente ocurrido durante el vuelo del domingo.