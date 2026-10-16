"Sin mi chaleco y casco no estaría aquí", dice fotógrafa brutalmente atacada por colonos

"Fui atacada y empujada al suelo; por suerte, llevaba puesto mi chaleco antibalas y mi casco. De lo contrario, probablemente no estaría aquí, ya que no pararon de golpearme, quizás unas 50 veces", relató Levine a otros periodistas que presenciaron el ataque, entre ellos el activista Andrey X, que ha compartido sus declaraciones en su cuenta de X.

"Al cabo de unos 10 minutos, intentaron levantarme, pero me volvieron a empujar al suelo y siguieron dándome patadas", continúa esta veterana fotógrafa del Washington Post, que está ahora siendo evacuada en una ambulancia a otro hospital.

Durante el ataque, perpetrado por unos 50 colonos israelíes -vestidos de negro, enmascarados y con bates y palos- también estuvo presente el periodista norteamericano independiente Jasper Nathaniel, quién detalló a EFE cómo decenas de palestinos se disponían a recolectar aceitunas en sus tierras cuando jóvenes de una colina próxima comenzaron a "reunirse, enmascararse y agarrar bates".

Nathaniel -en un mensaje de audio- dice que, alrededor de una hora tras el inicio de la colecta, estos empezaron a lanzar piedras con hondas contra los palestinos y activistas, que fueron respondidas con algunas piedras por parte de los palestinos que buscaban defenderse.

"Entonces llegaron los soldados y lanzaron gas lacrimógeno a nuestra parte (...) lo que permitió a los colonos avanzar con el respaldo del Ejército", añade Nathaniel, que fue ahí golpeado por una piedra.

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Según su relato, detrás de los soldados apareció una camioneta blanca con colonos enmascarados y ametralladoras, que dispararon al aire provocando que todos comenzaran a huir. Nathaniel cree que fue ahí cuando Levine se cayó y los colonos la rodearon y comenzaron a agredirla.

Al menos otros dos palestinos resultaron heridos y hospitalizados, entre ellos uno que recibió un disparo en la pierna, confirmó a EFE un paramédico de la Media Luna Roja.

En un comunicado, el Ejército israelí aseguró haber intervenido "para dispersar el enfrentamiento utilizando medios antidisturbios", y confirmó que sus tropas dispararon "al aire y posteriormente contra un sospechoso que corrió hacia ellos portando un objeto punzante", sobre lo que no dieron más detalles.

Preguntado por EFE si algún colono fue arrestado, el Ejército israelí no ha dado detalles y ha remitido la pregunta a la Policía. Los arrestos de colonos son casi inexistentes, y de suceder no suelen durar más de unos días sin cargos formales.

Este tipo de ataques coordinados de colonos se producen a diario en Cisjordania ocupada, y están incrementado este mes de la cosecha de aceituna en Palestina convirtiéndola en una de las más violentas jamás registradas.

"Mi hijo me confesó que su mayor miedo es que su madre sea asesinada por los colonos. Ayer mismo tuvimos esa conversación. En un mensaje que mando a sus padres (de los colonos): 'no entiendo cómo alguien puede criar a semejantes monstruos'", asegura Levine desde el hospital.