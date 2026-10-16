Zelenski busca respaldo europeo tras desafiar exigencia de Trump sobre refinerías rusas

Las relaciones entre Kiev y Washington se han deteriorado desde la semana pasada, después de que Donald Trump anunciara su decisión de suavizar las sanciones contra Rusia a cambio de que Moscú vuelque grandes cantidades de diésel en los mercados mundiales.

Zelenski calificó ese acuerdo de “indigno” y aseguró que solo servirá para alentar a Rusia a continuar su guerra contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022. Varios de los aliados europeos de Kiev también criticaron el pacto.

El malestar en Ucrania también aumentó esta semana por las interrupciones de un sistema satelital proporcionado por Estados Unidos, que dificultaron la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para responder a los intensos bombardeos rusos.

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En respuesta, Trump consideró “una vergüenza” que Ucrania retome los ataques contra refinerías rusas. Y dijo que Kiev era responsable del alza en los precios globales de la energía.

“Creo que encuentro más difícil tratar con Zelenski que con Putin”, afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con Newsmax publicada el jueves.

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En medio de este nuevo desacuerdo con Trump, Zelenski se reunió en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y mantuvo una serie de encuentros bilaterales con dirigentes europeos antes de participar en una cumbre de la Unión Europea el viernes.

“Todos en Europa queremos que esta guerra termine. Y para que eso ocurra, hacen falta señales contundentes: más presión real sobre Rusia y más apoyo militar para Ucrania”, escribió Zelenski en redes sociales.

Los líderes europeos lo han respaldado en gran medida frente a los desencuentros con Trump.

Tras reunirse con Zelenski, el mandatario francés Emmanuel Macron afirmó el jueves que es “crucial” que Kiev reciba “todos los medios necesarios para protegerse”.

“Puedo asegurarles, queridos amigos ucranianos y presidente Zelenski: NO ESTÁN SOLOS”, escribió en redes sociales el primer ministro polaco, Donald Tusk.