Trump sorprende con el anuncio de un “cese al fuego energético” entre Rusia y Ucrania

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo de Moscú.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aparentemente tomado por sorpresa, dijo al medio estadounidense Axios no tener conocimiento de un acuerdo así, mientras que Moscú no se ha pronunciado por el momento.

“El anuncio de la tregua fue una noticia para mí”, declaró Zelenski, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo.

“Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y que (el presidente ruso Vladimir) Putin haga lo que el presidente Trump ha dicho”, afirmó en su alocución diaria.

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Siguen los ataques

Según Zelenski, los ataques rusos continuaron el domingo “con la misma intensidad” a pesar del anuncio de Trump.

“Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev”, dijo en redes sociales. También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región oriental de Járkov.

“Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, puntualizó.

Amplios cortes de electricidad afectaron el domingo a varios barrios de la capital ucraniana y el lunes habrá restricciones de suministro en varias regiones del país debido a los ataques rusos, anunció el operador nacional Ukrenergo.

Tres personas murieron en ataques rusos en Járkov, según el gobierno regional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya “sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética”.

Pero “Rusia sigue rechazándola, intensificando incluso en estas últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas”, observó.

Por su lado, el primer ministro británico Andy Burnham afirmó el domingo que su país respalda un “alto el fuego energético” sostenido en el conflicto entre Kiev y Moscú.

También el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que expresó su firme apoyo a una “tregua energética” durante una llamada con Trump. Además, reiteró el pedido de Zelenski a que “cesen de inmediato todos los ataques contra la infraestructura energética y los civiles” por parte de Rusia.

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“Nosotros decidimos”

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Kiev califica como represalias justas frente a los bombardeos de Moscú, han indignado a Trump que el viernes hizo un anuncio sobre la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses sobre Moscú.

Siete senadores de Estados Unidos cuestionaron este domingo la legalidad del acuerdo entre Washington y Moscú sobre el suministro de ese combustible.

“El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022”, dice el comunicado conjunto de los senadores.

Tras el alza de los precios del combustible en Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, el pacto sobre el diésel ruso es visto como una forma de aliviar a los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre, cuando el partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control del Congreso.

Trump arremetió de nuevo el sábado contra su par ucraniano y le reclamó elecciones, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, respondió Zelenski en una entrevista emitida el domingo en el canal ABC.

Zelenski dijo varias veces que Ucrania podría organizar elecciones en caso de un alto el fuego de larga duración con Moscú.

“Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, declaró el domingo al canal ABC.

Rusia ha rechazado en varias ocasiones esta idea con el argumento de que una larga pausa permitiría al ejército ucraniano reforzarse.