Bélgica condena el ataque de colonos israelíes contra una delegación diplomática europea

"Condeno en los términos más firmes el ataque perpetrado por colonos enmascarados en Taybeh, en la Cisjordania ocupada, contra palestinos, nuestro cónsul general, diplomáticos franceses y polacos, así como contra representantes católicos", dijo el ministro a través de un mensaje en redes sociales.

Prévot relató que "un alcalde francés fue agredido y un vehículo belga sufrió daños", y aseguró que todos los belgas "se encuentran a salvo".

Asimismo, denunció que los palestinos "se enfrentan a esta violencia a diario", así como también periodistas y diplomáticos.

La delegación diplomática se encontraba realizando una visita de campo después de que este viernes milicias de colonos israelíes hirieran a al menos a ocho agricultores palestinos y prendieran fuego a tres vehículos en diferentes pueblos próximos a Ramala, durante la primera semana de la recogida de la aceituna.

El ministro belga añadió que "recoger aceitunas, informar de las noticias o desempeñar funciones diplomáticas nunca debería suponer un riesgo de sufrir un ataque para nadie" y recordó a las autoridades israelíes "como potencia ocupante" que deben "garantizar la seguridad de los diplomáticos y los periodistas y llevar a los responsables ante la justicia".

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Finalmente, señaló que Bélgica "seguirá presionando para que la UE imponga sanciones contra los responsables de esta violencia y quienes los apoyan", así como la condena a la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas.

"Esta violencia no puede separarse de la política ilegal de asentamientos de Israel (...) La ocupación del territorio palestino debe terminar", sentenció.