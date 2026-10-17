Chiclayo rinde homenaje al papa León XIV con exposición sobre su vida y su huella en Perú

Desde esta semana, los chiclayanos pueden rememorar la llegada de Robert Prevost a la ciudad, los momentos más icónicos que compartió con los feligreses a lo largo de la diócesis y ver imágenes inéditas de su infancia.

León XIV mantiene una fuerte vinculación con Perú, cuya nacionalidad también posee tras desarrollar más de veinte años de su vida pastoral en el país andino, en los que pasó de ser misionero a ejercer de obispo en la ciudad de Chiclayo, antes de ser convocado en 2023 al Vaticano por el papa Francisco para hacerse cargo del Dicasterio para los Obispos.

Una de las imágenes más simbólicas de la exposición al aire libre es la del entonces obispo de Chiclayo montando a caballo rodeado de niños en su llegada a uno de los pueblos andinos de la diócesis, así como la fotografía de Prevost sirviendo una ración de un guiso típico peruano en un comedor social.

En la exposición hay diversas muestras del compromiso de León XIV con su comunidad, pues participaba en bautismos, confirmaciones, festividades religiosas en pueblos de la región y en cualquier evento con significado para los chiclayanos.

La fotografía del papa acariciando con cuidado la frente de una anciana y otra usando botas de agua en medio de una inundación provocada por el fenómeno climático de El Niño son otros ejemplos de la implicación del Prevost en la costa norte de Perú.

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La muestra, ubicada cerca de la catedral de Chiclayo que Prevost regentó desde 2015 hasta 2023, es iniciativa del centro comercial Plaza Bolognesi y la Diócesis de Chiclayo, que ha proporcionado las imágenes de León XIV.

“Como se puede ver en las fotografías, (el papa) ha dejado huella porque ha estado en temas sociales, en inauguraciones de un montón de espacios públicos y religiosos y además también ha participado mucho en la Universidad Santo Toribio (de Mogrovejo)”, dice a EFE el gerente del centro comercial, Augusto Sotelo.

Agregó que, aunque la visita del sumo pontífice se pueda aplazar por su reciente operación, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma, le esperan con gran emoción y la muestra esperará a su arribo a Perú.

“Es emocionante que una persona que estuvo aquí entre nosotros haya llegado a ser una de las personas más importantes de la Iglesia católica a nivel mundial, eso emociona muchísimo más”, señala Sotelo tras la inauguración de la muestra.

En este punto del país andino le recuerdan como un líder cercano, no solo en el ámbito religioso, sino como a alguien que marcó a la sociedad chiclayana.

También destacan los retratos de un joven Prevost en la universidad, de niño con su madre y sus hermanos en su natal Chicago y en su clase del colegio, así como una fotografía de su encuentro con el entonces papa Juan Pablo II en 1982.

El papa tiene contemplado reencontrarse con su querida diócesis de Chiclayo en su primera gira por América, en la que visitará Uruguay, Argentina y Perú, un viaje programado del 6 al 16 de noviembre que está pendiente de reconfirmación tras la operación que tuvo el martes.