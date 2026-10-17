Colombia incauta de 3,5 toneladas de cocaína en polvo en una operación en el Caribe

La operación de la Armada y la Fuerza Aérea colombianas se inició después de que una embarcación rápida (con cuatro motores fuera de borda) realizara unas maniobras sospechosas en el golfo de Urabá (norte), lo que desató labores de seguimiento por mar y aire con apoyo de la inteligencia.

Según un comunicado de la Armada, tanto el clorhidrato de cocaína (conocido como cocaína en polvo) incautado como los cinco arrestados, todos de nacionalidad colombiana, fueron trasladados a Cartagena de Indias y quedaron pendientes de los correspondientes procedimientos judiciales.

La Armada, que ofreció imágenes de la aprehensión y del alijo, reiteró en su nota su compromiso con la "lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional".

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha puesto especial énfasis desde su llegada al poder hace algo más de dos meses en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados que se lucran con la producción, transporte y comercialización de estupefacientes.