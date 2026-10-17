Colonos israelíes atacan a diplomáticos europeos durante la recogida de la aceituna

"La violencia alcanzó a un vehículo perteneciente al Consulado de Bélgica, cuya ventanilla fue destrozada. Los miembros de la delegación francesa de visita también fueron objeto de agresiones, tal como queda documentado en fotografías del incidente", denunció Fawadleh en un comunicado en su cuenta de X, en el que subrayó que la agresión no constituye "un hecho aislado".

Taybeh recibía a dos delegaciones de alto nivel de los consulados de Francia y de Bélgica en Jerusalén, que incluía a ambos cónsules, sus parejas y otro personal consular, así como al jefe y su adjunto de la misión diplomática de Polonia en Tel Aviv, según detalló Fawadleh.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó "en los términos más firmes" el ataque, confirmó que un alcalde francés había sido agredido por los colonos y aseguró que todos los belgas "se encuentran a salvo" según un mensaje difundido en redes sociales.

Además, apuntó que también viajaban diplomáticos polacos.

Sobre las 13:15 hora local (10.15 GMT), apenas quince minutos antes de finalizar la jornada para la recogida de aceitunas, el grupo de colonos se apoderó de los frutos cosechados por los palestinos. Un joven palestino fue brutalmente golpeado y sufrió una brecha en la cabeza que necesitó seis puntos de sutura, mientras que una anciana fue pateada e insultada, según el relato del párroco.

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De acuerdo con vídeos del suceso, unos siete jóvenes colonos de alguno de los asentamientos ilegales - enmascarados, algunos con guantes y bates- pararon los coches con sus 'quads', exigieron los documentos de identidad, lanzaron piedras y destrozaron la ventanilla de un coche del consulado belga.

En uno de los vídeos aparece en el suelo -apoyado en uno de los vehículos- una persona identificada como Bernard Baudoux, alcalde de la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries hermanada con la de Taybeh, y quien resultó herido.

"El hecho de que estos ataques se produjeran en presencia de diplomáticos europeos agrava aún más la situación. Si una violencia de este tipo puede tener lugar ante testigos internacionales, cabe preguntarse qué protección queda para las familias y los agricultores locales cuando estos ya no estén presentes", denunció Fawadleh.

Fawadleh instó hoy a la comunidad internacional "a ir más allá" de las expresiones de condena y a "tomar medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas".

Este tipo de asaltos ocurren a diario en Cisjordania ocupada, donde los palestinos ya no pueden acceder libremente a sus olivares y tierras sin el riesgo de ser atacados por colonos, e incluso la prensa -también la extranjera- está expuesta a esta violencia que el Gobierno israelí consiente desde hace años.

El Ejército israelí condenó "enérgicamente el grave acto de violencia ocurrido" en Taybeh, y dijo que soldados, policías e investigadores forenses se encuentran en el lugar a fin de recabar pruebas "en el marco de la investigación abierta".

Sin embargo, Israel no suele arrestar a colonos (a veces uniformados y en servicio) que agreden o matan a palestinos y rara vez una investigación termina en una acusación formal, por lo que diversas ONG denuncian un patrón de impunidad.

Este suceso se produce después de que ayer una fotógrafa estadounidense del Wahington Post recibiera una paliza a manos de colonos mientras cubría la recogida de la aceituna en el pueblo próximo de Abu Falah, donde un recolector palestino fue disparado por un soldado en la pierna, según testigos y paramédicos.

También, grupos de colonos quemaron ayer tres vehículos en Turmusaya (cerca de Ramala) y agredieron a otros dos palestinos recolectores, en ataques que se han repetido hoy en diferentes aldeas palestinas como en Masafer Yatta (Hebrón).