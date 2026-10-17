El director mexicano Jonás Cuarón: "Tengo una necesidad de generar héroes latinos"

"Tengo una necesidad de generar héroes latinos, y creo que son el tipo de historias que gozo mucho en el cine y, al verlas, me doy cuenta de que hay poca representación", destaca el cineasta mexicano tras el arranque de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el oeste de México, en la que 'Campeón Gabacho' fue la función inaugural.

Cuarón cuenta que cuando filmó 'Desierto', el tema migrante ya era "bastante relevante", pues "fue durante la primera presidencia de Trump"; sin embargo considera que, ahora, diez años más tarde, "sigue siendo relevante o por desgracia más" que antes.

Aquel largometraje, que rodó con García Bernal y el estadounidense Jeffrey Dean Morgan (‘The Walking Dead’), le permitió filmar en el desierto y mostrar el peligroso viaje que emprenden los migrantes de México a Estados Unidos, una narrativa que sigue explorando en 'Campeón gabacho', largometraje protagonizado por Liborio, un personaje inspirado en la novela homónima de la mexicana Aura Xilonen.

En el libro y en la adaptación, Liborio es un joven migrante mexicano que cruza de forma irregular la frontera entre México y Estados Unidos.

Al llegar a Nueva York encuentra el amor y la literatura, pero también la intensidad del boxeo y las "golpizas" de las autoridades migratorias estadounidenses, a las que planta cara con la indomable resistencia de un héroe latino.

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En este recorrido conoce a un director de un albergue de niños migrantes, interpretado por el cantautor panameño Rubén Blades, así como a una comunidad de latinoamericanos (Leslie Grace y Dolores Heredia) y de gabachos (de Estados Unidos) que le ayudan a recuperar una identidad que fue perdiendo en medio del dolor y la violencia.

"Con este personaje tuve la oportunidad de interpretar a un migrante con huevos, echado para adelante, que pelea y se defiende cuando lo ve necesario", explica Juan Daniel Garcia Treviño, el actor que dio vida a Liborio.

Antes de dar vida a Liborio, García Treviño soñaba con interpretar a un boxeador que le permitiera romper el molde del "típico migrante que ves en todas las películas", alguien que "levantara la voz y la mirada", asegura a EFE el intérprete originario de Monterrey, en el norte de México.

García Treviño no se considera un "actor con preparación profesional", sino más bien un ser humano que entiende a sus personajes, como Liborio o también Ulises, protagonista de la aclamada cinta 'Ya no estoy aquí' (2019), porque ve en ellos un "reflejo" de sí mismo.

"Yo vengo de un lugar (Alianza Real) donde existe una identidad muy precaria, muy invisible, que ni nosotros mismos la entendemos", relata sobre las coincidencias entre él y los papeles que interpreta.

Por eso, argumenta, uno, cuando crece, tiene que "inventar sus propias palabras y su forma de comunicarse", como lo hace Liborio con el ingleñol (fusión de inglés y español).

Esa identidad que uno va construyendo, agrega, puede ser "contradictoria" con los "regímenes elitistas" de ciudades como Monterrey.

"Se trata de ser diferentes porque no queremos estar cerrados a un régimen autoritario que te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que hablar", subraya el joven actor de 26 años.

'Campeón gabacho' fue ideada hace una década y su producción arrancó de la mano de su padre, el cineasta ganador del Óscar, Alfonso Cuarón y de la venezolana Gabriela Rodríguez, quien ha participado en algunos de los proyectos más destacados de los Cuarón, como 'Gravedad' (2013) o 'Roma' (2018).