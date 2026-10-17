El FMI alaba el crecimiento económico por la IA, mientras reclama "gestionar sus riesgos"

En una rueda de prensa en el contexto de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, Georgieva remarcó que las decisiones que vayan adoptando las autoridades mundiales respecto a la IA "van a marcar la senda de esta tecnología muy poderosa".

"Queremos los beneficios (económicos de la IA), pero queremos gestionar los riesgos, queremos mecanismos de protección para las personas, para el futuro de los países en definitiva. Y en este sentido, me ha impresionado mucho la cooperación entre gobiernos, empresas de IA y otras partes interesadas", subrayó la economista.

Según el FMI, la inversión en la IA sostendrá el crecimiento económico mundial en 2026, situado en el 3,1 %, amortiguando el impacto de los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio.

"Se reconoce que el boom de la IA es la principal fuente de apoyo, pero que también hay un riesgo porque cuando se depende de un motor fundamental de crecimiento es como estar a la pata coja", expuso la directora del FMI.

Las reuniones de más alto nivel del foro concluyeron el viernes, mientras que durante el fin de semana se celebran citas de carácter asesor y organizativo, como la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el principal órgano asesor de la Junta de Gobernadores del FMI.

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"La economía mundial ha resistido mejor de lo previsto el último de una serie de shocks, pero la continuidad de la resiliencia no debe darse por sentada. Las guerras y los conflictos siguen causando graves consecuencias humanitarias, con cuantiosos costos económicos y considerables efectos de contagio que afectan con mayor dureza a los países más pobres y vulnerables", expuso hoy el ministro de Finanzas de Arabia Saudí y presidente del CMFI, Mohammed Aljadaan.

Entre sus conclusiones de la cita, Georgieva habló del optimismo por la resiliencia de la economía mundial, la promesa de la IA y el dinamismo de Asia, pero también reconoció a la IA como una fuente de preocupación, como lo son la inflación, los altos niveles de deuda, las guerras y los riesgos climáticos.

El riesgo de un aumento de ciberataques -acelerado y más baratos por el uso de la IA- y las estafas mediante el uso de las nuevas tecnologías, son parte de problemas expuestos en las reuniones.

Durante la cita en la capital tailandesa se presentó el "Plan de Bangkok", una iniciativa global desarrollada de manera conjunta por el FMI, el BM y el gobierno de Tailandia que establece un marco para combatir las estafas, el fraude financiero digital y los ciberdelitos transfronterizos

"Es un paso hacia un marco más seguro, responsable, inclusivo para las finanzas digitales", reconoció la economista búlgara al remarcar la importancia de estar "todos en el mismo barco" frente a los nuevos riesgos tecnológicos.