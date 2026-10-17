La Policía antidisturbios interviene protesta contra retirada de obras de museo colombiano

La manifestación comenzó al mediodía y reunió a ciudadanos que portaban carteles, banderas y megáfonos con mensajes contra la censura y en defensa de la memoria histórica, después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenara retirar afiches, fotografías y objetos de tres salas del museo relacionados con los movimientos feministas y LGTBI, y líderes políticos asesinados .

Durante la jornada, un grupo de jóvenes reprodujo algunas de las piezas retiradas y pegó las impresiones en los ladrillos de la instalación artística 'LATEREM, El Bloque Nos Une', del artista Sergio Mendoza, que forma parte de una exposición callejera en el centro de Bogotá.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran al vehículo lanza agua de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi), durante su intervención en la zona donde se encontraba la instalación artística, destrozando parte de la estructura de ladrillos.

La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por el despliegue policial y señaló que, según el reporte recibido, la manifestación había transcurrido de manera pacífica.

"Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación. Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue que (...) consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación", expresó en X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la exsenadora María José Pizarro denunció que miembros de antidisturbios vestidos de civil grabaron a los asistentes desde el inicio del plantón, y según afirmó, entre los participantes había niños, adultos mayores, mujeres y jóvenes, y consideró injustificada y desproporcionada la violencia empleada.

Por su parte, varios museos de arte moderno de Colombia expresaron en una declaración conjunta su "profunda preocupación" por la retirada de obras y objetos del Museo Nacional "por razones ideológicas" y pidieron a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, que garantice la autonomía de estas instituciones.

Los firmantes, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el de Barranquilla, el de Cartagena y el de Medellín, defendieron que los museos deben permitir conocer la complejidad de la historia, incluso aquellos aspectos que resultan incómodos, y señalaron que retirar obras de la mirada pública "empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad".

"Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás", afirmaron.

Los museos también pidieron una revisión pública y fundamentada de las decisiones adoptadas, con la participación de los equipos curatoriales y de las comunidades vinculadas a las piezas retiradas.