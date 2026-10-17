Malena Alterio y Luis Bermejo viajan a Buenos Aires con el madrileño Teatro del Barrio

Con varios minutos de aplausos y ovaciones, el Teatro del Barrio debutó en la meca de los escenarios latinoamericanos, un destino al que han llegado gracias a un acuerdo con el Complejo Teatral de Buenos Aires, que cuenta con varios espacios, como los famosos San Martín y Sarmiento.

Fue en el Sarmiento, en el barrio de Palermo, donde se presentó la obra protagonizada por un elenco de lujo, Malena Alterio y Luis Bermejo, ambos integrantes del Teatro del Barrio, que nació en 2013 en el tradicional barrio madrileño de Lavapiés.

Ana Belén Santiago, directora artística del proyecto cooperativo madrileño, expresó a EFE este sábado su satisfacción por la acogida del público porteño y también por haber llegado a Latinoamérica por primera vez, tras haberlo hecho antes a ciudades europeas como Roma o Londres.

“Es muy especial estar aquí porque el teatro latinoamericano es una de las inspiraciones fuertes para nuestra propuesta”, afirmó Santiago, al resaltar que es inspirador “por su concepción colectiva, por sus proyectos culturales muy vinculados al pie de calle, a la comunidad”.

Escrita y dirigida por Pablo Rosal, ‘Los que hablan’ es una reflexión sobre las palabras que se adentra en el teatro del absurdo y el humor surrealista.

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La actriz hispano-argentina y el actor madrileño arrancan las carcajadas del público cuando pronuncian frases como “a veces merece la pena hablar”, repiten de manera sistemática “el otro día… ” o se preguntan entre ellos “¿cómo estás?”, en medio de una conversación caótica que termina en una sátira a la costumbre y necesidad humana de hablar por hablar.

“En una época en que la palabra ha perdido su integridad, podríamos participar de esta barbarie y perpetrar más entretenimiento. Pero nos proponemos permitir que lo divino de la palabra renazca”, afirma Rosal.

Tras su estreno en el Teatro del Barrio en 2020, el espectáculo se presentó en la Abadía de Madrid y la Sala Beckett de Barcelona, convirtiéndose en un fenómeno de la escena independiente y celebrada por la crítica tanto la brillantez del texto como por la actuación del dúo.

Durante su primera presentación en Buenos Aires, este viernes, en una de las primeras filas del teatro Sarmiento estaba sentado Ernesto Alterio, hermano de Malena. Ambos hijos del gran actor argentino Héctor Alterio, fallecido en diciembre pasado en Madrid.

El día anterior, los hermanos Alterio llevaron parte de las cenizas de su padre al cementerio porteño de Chacarita, donde descansan desde esta semana en el Panteón de los Actores, junto a otros grandes intérpretes como Miguel de Molina o Federico Luppi.