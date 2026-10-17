Más de 2.500 eventos de ‘No Kings’ impulsan el voto anticipado en Estados Unidos

Las calles de las ciudades más pobladas del país -como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Washington, Miami y Houston- sirvieron como escenario para que los manifestantes impulsaran la participación en las elecciones de medio mandato en las que se elige a la mayoría del Congreso.

A diferencia de anteriores movilizaciones, el llamado de este sábado, bautizado ‘No Kings: Vote Early’ ('Sin reyes: vote anticipadamente'), no fue una protesta dirigida contra el presidente estadounidense Donald Trump, sino una jornada coordinada de acción electoral, según dijeron los organizadores -en un comunicado-.

Los activistas subrayaron que la iniciativa es estrictamente apartidista y no apoya ni se opone a ningún candidato o partido político.

El objetivo se centró en asegurar que los votantes habilitados estén preparados para emitir su voto de forma anticipada, siempre que sea posible, y conectar a los votantes con recursos y oportunidades para la protección del voto.

La movilización también ha tenido un enfoque especial en los votantes hispanos para que participen en las elecciones, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

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“La comunidad latina ha sentido el impacto de las decisiones políticas; ahora, tiene la oportunidad de utilizar su poder político y participar en la configuración del futuro”, dijeron los promotores en una nota informativa.

La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), la American Federation of Teachers, Black Voters Matter Fund, Indivisible, MoveOn, Public Citizen, State Voices y Voto Latino hicieron parte de las organizaciones que convocaron la iniciativa.