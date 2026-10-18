Al menos 19 muertos en una estampida en una fiesta hindú en Calcuta y siete detenidos

El accidente ocurrió el sábado por la noche en uno de los pabellones temporales instalados en el norte de la ciudad con motivo del Durga Puja, una de las principales festividades hindúes de la India, que cada año atrae a grandes multitudes en Bengala Occidental.

Entre los detenidos figuran el secretario y el vicepresidente del comité organizador de la celebración, además de responsables del control de acceso y personal de seguridad privada.

La Policía de Calcuta inició un procedimiento para investigar posibles fallos en la gestión de la multitud y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Las primeras investigaciones apuntan a que la tragedia se produjo después de un movimiento repentino de los asistentes, en medio de la lluvia y una situación de gran aglomeración.

Testigos y responsables de emergencia han narrado a medios locales que un anuncio realizado en el recinto pudo contribuir al pánico, aunque las autoridades todavía no han establecido oficialmente la causa.

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El Gobierno de Bengala Occidental constituyó además un equipo especial de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y ordenó revisar las condiciones de seguridad de otros grandes recintos del Durga Puja.

El suceso ocurrió en el barrio de Chorebagan, donde miles de personas se habían congregado para visitar uno de los tradicionales pandals, estructuras temporales decoradas que albergan imágenes de la diosa Durga durante la festividad.

Las autoridades cerraron después varios de los recintos más concurridos de la ciudad como medida preventiva.