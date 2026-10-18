Líder izquierda israelí promete combatir violencia colona tras visitar a fotoperiodista

"Combatiremos el terrorismo palestino y el terrorismo judío con determinación, mano de hierro y sin excepciones para nadie", afirmó Golán en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que aseguró que asumirá personalmente la responsabilidad de restablecer el orden y la seguridad en este territorio palestino ocupado si llega al Gobierno tras las elecciones nacionales programadas el 27 de octubre.

El dirigente de los Demócratas, general retirado y exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí, relató que se reunió con Levine en el hospital en el que se encuentra ingresada, donde escuchó su testimonio sobre la agresión, que describió como una experiencia de terror marcada por los golpes y la sangre.

"Una mujer de 65 años frente a un grupo de alborotadores judíos consumidos por el odio", escribió Golán, quien responsabilizó al Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y del ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, de un deterioro de la sociedad israelí.

Levine, veterana fotógrafa del diario estadounidense The Washington Post, sufrió cuatro vértebras fracturadas, una costilla rota y múltiples heridas durante el ataque perpetrado el viernes en la aldea de Abu Falah, cerca de Ramala.

Unos 50 colonos, la mayoría jóvenes y enmascarados, atacaron con piedras y bates a palestinos, periodistas y activistas que acompañaban a agricultores durante la cosecha de aceitunas. Levine fue golpeada repetidamente durante unos diez minutos y los agresores le robaron sus cámaras, teléfono, pasaporte y cartera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su hijo, Michael Levine, confirmó hoy a EFE que todavía se desconoce cuándo recibirá el alta médica.

El presidente israelí, Isaac Herzog, expresó su "profundo pesar" por la agresión y pidió disculpas a Levine durante una llamada telefónica ayer sábado, según confirmó Michael.

En contraste, la oficina de Netanyahu puso en duda la secuencia de los hechos y afirmó que "persistían interrogantes" sobre quién inició la violencia, pese a las imágenes que muestran a colonos enmascarados atacando a los presentes.

Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cerca de 200 ataques de colonos relacionados con la cosecha de aceitunas han causado víctimas o daños materiales en lo que va de año, una cifra que supera los 185 incidentes registrados durante toda la temporada de 2025.