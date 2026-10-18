“Miliciano”, “corrupto”: Lula y Flávio Bolsonaro se insultan en el primer debate electoral en Brasil

Bolsonaro, de 45 años, e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), venció en la primera vuelta por 47% de los votos al veterano Lula, de 80 años, que obtuvo 45%.

El debate en los estudios de TV Band en Sao Paulo no tardó en encenderse entre ambos canditatos.

El izquierdista Lula se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar “distancia con miliciano”, según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan grandes barrios populares en Rio de Janeiro.

Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque su “billetera puede ser robada”, y mostró una anotación en la palma de su mano: “Corrupto”.

“Mentiroso contumaz, malandro”, lo llamó Lula luego de que su adversario mencionara a la primera dama Janja da Silva como un gasto público dispensable.

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“Brasil te va a jubilar”, le dijo Bolsonaro.

Lula reclamó varias veces explicaciones por una investigación por posible corrupción sobre Bolsonaro, que su adversario evitó responder, y le dijo “payaso”.

El derechista atacó por su parte con menciones a un caso por posible corrupción sobre “Lulinha”, un hijo de Lula.

El debate prevé réplicas y contrarréplicas, aunque los candidatos entablaron poco diálogo y hablaron dirigiéndose a cámara, con intervenciones aptas para cortes en redes sociales.

Bolsonaro machacó sobre las principales preocupaciones de los brasileños, como el costo de vida y la inseguridad, y acusó a Lula de “gastar locamente para reelegirse” con anuncios de beneficios sociales.

El presidente contraatacó acusando a Bolsonaro de prever un “tijerazo” al gasto público y le preguntó si “va a seguir el modelo” del ultraliberal Javier Milei, presidente de Argentina, donde la pobreza ha aumentado.

Lula se acordó de su antecesor Jair Bolsonaro, preso por golpismo: “Vóteme, Bolsonaro, conoce a su hijo, sabe que soy mejor que él”.

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Los sondeos

Sondeos de las firmas Datafolha y Quaest publicados esta semana dan al senador 51% de intención de voto frente a 49% del presidente. Una semana antes, Datafolha daba una ventaja mayor (52% a 48%).