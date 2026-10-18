Perú envía semillas de granos andinos de alto valor genético al "Arca de Noé" de Noruega

A través de un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó este domingo que se ha realizado la primera entrega del año al banco noruego de semillas y explicó que la selección responde a su valor alimentario y genético, así como a su potencial para el mejoramiento de cultivos.

El envío comprende veinte muestras de semillas de quinua, 46 de kiwicha (grano nativo de los Andes conocido como amaranto), cuatro de ají y uno de tomate, conservados en los bancos de germoplasma del Instituto Nacional de Innovación Agraria, ubicados en zonas andinas del país como Puno, Cajamarca y Huaral.

"Estamos contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones", destacó -en la información difundida- el presidente ejecutivo del INIA, Christian Barrantes Bravo.

El funcionario agregó que estos recursos enviados al país europeo, gracias a un convenio del INIA y el Ministerio de Agricultura y Alimentación del Reino de Noruega, destacan por su capacidad para tolerar plagas y enfermedades, adaptarse a condiciones climáticas adversas y contribuir a mejorar la producción agrícola.

La preparación de las semillas estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA, que en 2025 mandó veinticinco muestras de semillas de ajíes nativos peruanos.

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"Con este depósito, el INIA fortalece la conservación de la diversidad genética peruana frente al cambio climático, los desastres naturales y otras amenazas y asegura la disponibilidad futura de estos recursos para la investigación y el desarrollo de cultivos que contribuyan a la alimentación mundial", agregó el comunicado.

Ubicada en el Círculo Polar Ártico, la Bóveda Global de Semillas de Svalbard conserva más de 1,3 millones de muestras de semillas provenientes de casi todos los países del planeta, que representan más de 6.000 especies de cultivos.

El espacio en mención está construido en el interior de una montaña, a más de 130 metros de profundidad, y sus condiciones de almacenamiento, gracias al frío natural del suelo, permiten proteger las semillas a largo plazo ante posibles amenazas y preservar este patrimonio agrícola para las futuras generaciones.